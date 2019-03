Ursprünglich existierte «ein Plan zum Bau von 40 Atomkraftwerken» in Saudiarabien, vermerkt der Report des Aufsichtsausschusses. Die Saudis begründeten ihr Interesse damit, dass sie im Rahmen ihres Modernisierungsprogramms «Vision 2030» mehr Strom durch Atomkraft produzieren und ihre Abhängigkeit von Öl verringern wollten.

Auch Israel protestierte

Von Beginn an aber versuchten Flynn und seine Mitstreiter in und ausserhalb der Trump-Administration einen Atom-Deal vorbei an bestehenden Vorschriften zu bugsieren – obschon die Saudis sich weigerten, US-Auflagen einzuhalten, die eine Zweckentfremdung nuklearer Brennstoffe für den klandestinen Bau von Atomwaffen verhindern sollen. Der «Atomic Energy Act» von 1954 schreibt vor, dass der Verkauf von US-Atomtechnologie vom Kongress abgesegnet und danach umfänglich überwacht werden muss.

Obwohl Regierungsanwälte beim Nationalen Sicherheitsrat die Legalität des Transfers bezweifelten, hielt die Regierung Trump an ihrem Vorhaben fest. Als sich der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu 2018 bei Präsident Trump mit dem Hinweis auf eine mögliche atomare Bedrohung Israels durch Saudiarabien beschwerte, wiegelte Trump ab: Wenn die USA die Reaktoren nicht bauten, werde Riad sie in Russland oder China ordern.

Anfang Februar versammelte der Präsident neuerlich eine Runde amerikanischer Atomtechnologie-Unternehmen, unter ihnen General Electric und Westinghouse, wobei der Transfer von US-Nukleartechnologie an Saudiarabien erörtert wurde. Im Kongress regt sich jetzt Widerstand in beiden Parteien: Eine kürzlich eingebrachte Resolution will den Verkauf nuklearer Technologie an Saudiarabien verhindern, unter Anspielung auf die Ermordung Jamal Khashoggis im saudischen Konsulat in Istanbul.