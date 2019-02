Wegen der Sperre der Übergänge können die Anhänger des selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó keinen neuen Anlauf starten, die in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta gelagten Hilfsgüter über die Grenze nach Venezuela zu schaffen. Auf venezolanischer Seite ist die Grenze vom Staatschef Nicolás Maduro bereits am Freitag geschlossen worden.

Kolumbiens Staatschef Iván Duque besuchte am Sonntag die internationale Grenzbrücke Simón Bolívar bei Cúcuta. «Die Diktatur (Maduros) hat vor der Welt ihre moralische Niederlage besiegelt», sagte Duque. Er bezog sich dabei auf die von Venezuelas Regierung verhinderten Einfuhr von Hilfsgütern. Bei den Zwischenfällen an der Grenze wurden nach Angaben des kolumbianischen Aussenministeriums 285 Menschen verletzt.

Nach der gewaltsamen Blockade der Hilfslieferungen für Venezuela setzt die Opposition des Landes nun auf internationalen Druck. Guaidó rief die internationale Gemeinschaft auf, «alle Möglichkeiten» gegen den linksnationalistischen Staatschef Maduro in Betracht zu ziehen.

Militär blieb Maduro treu

Auch eine Militärintervention schloss er nicht aus. Die USA, die EU und Nachbarländer Venezuelas verurteilten die Gewalt venezolanischer Sicherheitskräfte, durch die am Wochenende zwei Menschen getötet und hunderte verletzt worden waren. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Foro Penal eröffneten Soldaten an der Grenze zu Brasilien das Feuer und töteten zwei Menschen, unter ihnen ein 14-jähriger Junge. 31 weitere Menschen seien verletzt worden.

Der Plan der Opposition, gegen den Willen der Regierung in Caracas Hilfsgüter über die Grenzen zu bringen, war am Samstag am Widerstand regierungstreuer Sicherheitskräfte gescheitert. Der von rund 50 Staaten anerkannte Guaidó hatte gehofft, dass Soldaten bei den Hilfstransporten zur Opposition überlaufen würden.