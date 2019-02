Das hat viel mit Michael Cohen zu tun, der bereits am Dienstag in der Hauptstadt eingetroffen ist. Der langjährige frühere Anwalt und Ausputzer Trumps wurde von gleich drei Ausschüssen des Kongresses vorgeladen, um über seinen ehemaligen Chef Auskunft zu geben. In wenigen Wochen tritt Cohen seine dreijährige Haftstrafe an, die er für Straftaten erhielt, die er während seiner Tätigkeit für Trump begangen hatte. Doch vorher, so der Wunsch der Demokraten, soll er dem Kongress noch Rede und Antwort stehen. Zwei der Anhörungen finden hinter verschlossenen Türen statt, doch jene von heute Mittwoch – vor dem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses – ist öffentlich.

Was Cohen dort sagen will, ist über das «Wall Street Journal» schon durchgesickert. Der 52-Jährige werde den Präsidenten erstmals eines kriminellen Verhaltens während dessen Amtszeit beschuldigen, schrieb die Zeitung am Dienstag mit Berufung auf einen Vertrauten Cohens. Es gehe dabei unter anderem um die Zahlung von Schweigegeld an eine Pornodarstellerin, die Cohen in Trumps Auftrag abwickelte. Zudem werde er darüber reden, wie Trump über seine Vermögensverhältnisse gelogen habe, um Steuern zu umgehen, was Cohen mit Dokumenten belegen wolle. Schliesslich wolle er erzählen, wie er Zeuge davon wurde, wie sich Trump angeblich rassistisch über Afroamerikaner geäussert haben soll.

Historische Vergleiche

Wie viele dieser Vorwürfe neu sind, war zunächst nicht ganz klar. Vieles davon wurde bereits während des Gerichtsverfahrens gegen Cohen verhandelt. Nach seiner Verurteilung meldete er sich auch in einigen Interviews zu Wort. Doch eine von den ­Kameras live übertragene An­hörung vor dem Kongress hat nochmals ein anderes Gewicht. Dieser Auftritt werde «sehr bedeutungsvoll», sagte der demokratische Ausschussvorsitzende Elijah Cummings zu Journalisten. Die Amerikanerinnen und Amerikaner würden «noch in 200 Jahren» über Trump und die Untersuchungen gegen ihn sprechen. Historische Vergleiche auch hier also.

Als Zeuge ist Cohen umstritten. Schon einmal hat er den Kongress belogen, als er über die Geschäfte Trumps in Russland aussagen musste. Diese Geschäfte werden auch in den beiden vertraulichen Anhörungen vor den Geheimdienstausschüssen ein Thema sein, nicht aber bei Cohens öffentlichem Auftritt, weil die Abgeordneten der noch laufenden Untersuchung des Sonderermittlers Robert Mueller nicht in die Quere kommen wollen. Cohens Anwalt sagte der «New York Times», sein Mandant sei ein geläuterter Mann. Er habe zwar in der Vergangenheit gelogen, wolle der Öffentlichkeit nun aber die ganze Wahrheit über Trump sagen.

Cohen ist das eine Problem des Präsidenten. Das andere ist der Kongress, der sich an die bisher schärfste Konfrontation mit Trump macht. Die Demokraten wollten am Dienstagabend im Repräsentantenhaus über eine Resolution abstimmen, die den Notstand beenden will, den Trump vor zwei Wochen ausgerufen hat, um mehr Geld für seine Mauer an der Südgrenze zu erhalten. Weil die Opposition in dieser Kammer über eine satte Mehrheit verfügt, galt die Verabschiedung der Resolution als sicher. Die von Trump behauptete Krise an der Grenze existiere nicht, sagte Steny Hoyer, die demokratische Nummer 2 im Repräsentantenhaus. Die einzige Krise sei der Machtmissbrauch, den Trumps Notstandserklärung darstelle.