Kaum Chancen für mehr Frieden

Unsere Welt sei grossen Bedrohungen ausgesetzt, warnte UN-Generalsekretär António Guterres diese Woche. Mit ernster Miene beschrieb Guterres vor Korrespondenten im New Yorker UN-Hauptquartier das Grauen der vielen Kriege und Konflikte: Die lange ­Liste reicht von den Gemetzeln in Afrika über Syrien, den Jemen und die Ostukraine bis zur Militärkampagne gegen die Rohingya-Volksgruppe in Burma. Hinzu kommt die brandgefährliche Krise um Nordkoreas Atomwaffenprogramm.

Guterres hofft nun auf die hohe Diplomatie beim Gipfel der Vereinten Nationen von kommender Woche, um das Töten und die Drohungen einzudämmen. Immerhin verfolgen die UN die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit als oberstes Ziel.

Doch die Chance, dass die Toppolitiker den Gipfel dazu nutzen, die Welt ein wenig friedlicher zu machen, ist gering. Es fängt schon mit dem US-Präsidenten an. Der unberechenbare Donald Trump wird erstmals als Staatsoberhaupt des einflussreichsten Mitgliedslandes das UN-Hauptquartier aufsuchen. Trumps Rede am Dienstag gilt bereits jetzt als Höhepunkt des Spitzentreffens. So oder so. Diplomaten und Beobachter erwarten keine durchdachte und weitreichende Initiative Trumps für mehr globale Sicherheit. Vielmehr wird ein weiterer aussenpolitischer Eklat des Präsidenten der westlichen Führungsmacht befürchtet.

Andere Schlüsselfiguren der Weltpolitik bleiben dem Gipfeltreffen fern. Ganz oben auf der Liste der Abwesenden stehen die Namen Wladimir Putin und Xi Jinping, die Präsidenten der Grossmächte Russland und China. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel verzichtet, weil sie sich um ihre Wiederwahl kümmert. Ein anderes Motiv lässt die De-facto-Regierungschefin von Burma, Aung San Suu Kyi, vor der Reise zurückschrecken. Die Friedensnobelpreisträgerin fürchtet die internationale Kritik an den Gewaltexzessen in ihrem Land. Auch die Machthaber Syriens, Bashar al-Assad, und Nordkoreas, Kim Jong-un, zieht es, wenig überraschend, nicht zu den UN. Diplomaten bewerten vor allem das Fehlen der beiden Lenker aus Moskau und Peking als verpasste Chance für den Weltfrieden.

Der Sicherheitsrat, das potenziell mächtigste Gremium der Weltorganisation, soll die grossen Fragen von Krieg und Frieden entscheiden. Zwar raufen sich die fünfzehn Mitglieder in einigen Fällen zusammen, so etwa verhängten sie erst vor wenigen Tagen einstimmig neue Sanktionen gegen Nordkorea. Doch vor allem die Gegensätze zwischen den USA auf der einen Seite sowie China und Russland auf der anderen Seite legen den Rat oft lahm. Und somit hat der Frieden auf der Welt immer weniger Chancen.

