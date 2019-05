Vielleicht beginnt man bei den nackten Fakten. Als Joe Biden (76) und Bernie Sanders (77) zur Welt kamen, waren das Farbfernsehen und das Mikrowellengerät noch nicht erfunden. Indien war eine Kolonie der Briten, in Europa wüteten Hitlers Armeen, und niemand wusste, was ein Bikini ist. Biden und Sanders sind Überlebende einer Zeit, die längst vergangen ist, und doch haben sie gute Chancen, in der kommenden US-Präsidentenwahl für die Demokratische Partei gegen Donald Trump anzutreten. Trump, der 2016 der bisher älteste Präsident bei Amtsantritt war, wird am Wahltag 2020 74 Jahre alt sein, Biden 77, Sanders 79 – Kampf der Silberrücken.