Scharfe Kritik aus dem Weissen Haus

Der amerikanischePräsident Donald Trump griff Newsom wegen seiner Entscheidung heftig an. Der Gouverneur setze sich mit der Aussetzung der Todesstrafe für «eiskalte Killer» über den Wählerwillen hinweg. «Freunde und Familien der stets vergessenen Opfer sind nicht begeistert, und ich bin es auch nicht!» schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Defying voters, the Governor of California will halt all death penalty executions of 737 stone cold killers. Friends and families of the always forgotten VICTIMS are not thrilled, and neither am I!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. März 2019