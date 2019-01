Auf Videos ist zu sehen, wie die mehrheitlich weissen Teenager Phillips einkesseln. Einer stellt sich vor den Ureinwohner und starrt ihn süffisant lächelnd an, während Phillips unaufhörlich singt und auf seine Trommel schlägt. Bei der Gruppe handelt es sich offensichtlich um Anhänger von Präsident Donald Trump: Sie tragen Mützen mit dem Slogan «Make America Great Again».

Gegenüber der «Washington Post» erklärt der Kriegsveteran, dass es unangenehm geworden sei. Er habe gedacht, er müsse aus dieser Situation raus und sein Lied am Memorial beenden. «Ich habe versucht, dorthin zu gelangen, aber der Junge mit der Mütze hat mir den Weg versperrt.» Phillips hat auch gehört, wie die jungen Leute ‹Baut, diese Mauer!› skandiert hätten. «Aber das ist indigenes Land, hier sollte es keine Mauer geben.»

Schule aus Kentucky untersucht den Vorfall

In den USA sorgt der Vorfall für Empörung. Die demokratische Kongressabgeordnete Deb Haaland, die indigene Wurzeln hat, twittert: «Die Zurschaustellung von unverhohlenem Hass, Respektlosigkeit und Intoleranz durch die Schüler ist ein Signal dafür, wie die guten Sitten unter dieser Regierung verfallen sind.» Das sei herzzerreissend. Und dieser Mann habe schliesslich sein Leben für die Nation aufs Spiel gesetzt.

This Veteran put his life on the line for our country. The students’ display of blatant hate, disrespect, and intolerance is a signal of how common decency has decayed under this administration. Heartbreaking. https://t.co/NuPnYu9FP4

— Congresswoman Deb Haaland (@RepDebHaaland) 19. Januar 2019