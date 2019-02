Jetzt sprechen die Gitarren: An der Grenzbrücke Tienditas zwischen Kolumbien und Venezuela haben sich die Gegner und Anhänger des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro einen musikalischen Schlagabtausch geliefert. Während auf der kolumbianischen Seite zahlreiche Musiker bei dem Benefizkonzert «Venezuela Aid Live» um Spenden für humanitäre Hilfe warben, forderten regierungstreue Sänger auf der anderen Seite der Grenze: «Hände weg von Venezuela».

Tausende Menschen jubelten am Freitag nahe der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta bekannten lateinamerikanischen Künstlern wie Luis Fonsi, Juanes, Maluma und Paulina Rubio zu. Mit dem Konzert wollten der britische Milliardär Richard Branson und die venezolanische Opposition um den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó zehn Millionen US-Dollar an Spenden für die humanitäre Hilfe für Venezuela einsammeln. Mit weiteren staatlichen Hilfszusagen sollen innerhalb von 60 Tagen bis zu insgesamt 100 Millionen Dollar zusammenkommen.

«Ein Tag der Hoffnung»

«Menschen sterben jeden Tag in Venezuela, weil Medikamente fehlen. Das ist inakzeptabel,» sagte Branson vor Beginn des Konzerts. «Heute ist ein Tag der Hoffnung. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass sich etwas ändert.» Den Auftakt zu dem Konzert machte die Sängerin Reymar Perdomo, die in ihrem bei der venezolanischen Diaspora sehr populären Lied «Me fui» (Ich bin gegangen) erzählt, warum sie ihre Heimat verlassen musste. «Wir wollen Freiheit für alle», sagte eine Besucherin des Konzerts. «Es lebe Juan Guaidó.»

Auf der venezolanischen Seite hielten Maduros Anhänger dagegen. «Alle Künstler auf der Bühne werden der Welt sagen, dass Venezuela frei und unabhängig ist, »sagte der Regierungsfunktionär Freddy Bernal. In der Ortschaft Pedro María Ureña sollten venezolanische Rock-, Pop-, Reggaeton- und Salsa-Künstler auftreten.

Am Samstag wollen Tausende freiwillige Helfer die bereits in Cúcuta bereitstehenden Hilfsgüter nach Venezuela schaffen. Staatschef Maduro sieht in der humanitären Hilfe allerdings einen Vorwand für eine militärische Intervention in dem südamerikanischen Land und hat die Streitkräfte angewiesen, die Lieferungen nicht passieren zu lassen.