Jetzt bloss nicht ins Fettnäpfchen treten!

Dass bis zum Tag der Präsidentschaftswahl noch geschlagene 20 Monate vergehen, tut nichts zur Sache: Iowa ist der erste Staat, der im kommenden Januar demokratische Parteiversammlungen abhält. Neben New Hampshire, Nevada und South Carolina gehört der Präriestaat zu den vorentscheidenden Orten beim Rennen um den Einzug ins Weisse Haus.

Getrieben von brennendem Ehrgeiz

Also machten sich die Senatorin Amy Klobuchar, der frühere Abgeordnete John Delaney, Ex-Wohnungsbauminister Julian Castro, die Senatorin Kirsten Gillibrand und etliche andere demokratische Kandidaten auf nach Iowa. Ihr Leben wird nie mehr wie zuvor sein. Man wird sie unter die Lupe nehmen, durch den medialen Fleischwolf drehen, auseinandernehmen und wieder zusammensetzen, mit Dreck bewerfen und hochleben lassen.

Und alles nur, weil sie von brennendem Ehrgeiz getrieben sind. «Ein Berufspolitiker, der das Weisse Haus riecht, ist nicht viel anders als ein röhrender Hirsch in der Brunft – er wird vor nichts Halt machen und alles demolieren, was ihm im Weg steht», beschrieb Hunter S. Thompson 1972 in seinem Klassiker «Fear and Loathing on the Campaign Trail» den Sturm und Drang amerikanischer Präsidentschaftskandidaten.

Der Weg zum Ziel ist voller Dornen. Und er ist lang. «Die Reise ist hart gewesen, noch eine letzte Meile», klagte Muddy Waters in einem berühmten Blues. Es ist nichts im Vergleich zum Marathon der Präsidentschaftskandidaten. Sie drücken anderer Leute Hände, bis ihre Hände schwielig sind. Sie umarmen und küssen und fangen sich Erkältungen ein. Dauernd sind sie auf Achse, in kleinen und grossen Autobussen und alten Flugzeugen, die sie möglichst billig mieten.

Als die Senatorin Elizabeth Warren kürzlich eine Bierdose umständlich öffnete, wurde sofort vermutet, Bier trinke sie gewöhnlich nicht.

Nebenbei müssen sie tagein tagaus Geldspenden einsammeln, um konkurrenzfähig zu bleiben. Sie brauchen Zaster, um Horden von Strategen, Demoskopen und Event-Organisatoren zu bezahlen und teuere TV-Spots zu schalten. Sie werden am Inhalt ihrer Klingelbeutel gemessen. Wie viele Millionen Dollar konnte der Kandidat in den ersten 24 Stunden nach Bekanntgabe seiner Kandidatur eintreiben? Nur eine Million? Ein Aussenseiter!