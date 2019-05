Jemen-Veto: Trump erzielt Teilerfolg

In den republikanischen Reihen gibt es erheblichen Unmut darüber, dass Trump auch nach dem Mord an dem regierungskritischen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi an seinem engen Bündnis mit Riad festgehalten hat. Der Unmut geht aber nicht so weit, dass jetzt eine ausreichende Zahl von Republikanern mit der Opposition gegen Trumps Jemen-Veto votierte.

Es war das zweite Veto Trumps gegen einen Kongressbeschluss seit seinem Amtsantritt im Januar 2017. Sein erstes Veto hatte er im vergangenen März im Streit um den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko eingelegt. Senat und Repräsentantenhaus hatten den von Trump zur Finanzierung der Mauer ausgerufenen Notstand beenden wollen.