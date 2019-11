Der erste Kronzeuge, der es wirklich wissen kann

US-Präsident Donald Trump reagiert auf die Aussage von Botschafter Sondland. Video: AP

Doch für Absetzbewegungen war es zu diesem Zeitpunkt vermutlich ein bisschen zu spät. Denn was Sondland am Mittwoch vor dem Geheimdienstausschuss des Abgeordnetenhauses erzählte, war für Trump verheerend: Der Präsident habe ihn und andere Regierungsmitarbeiter direkt angewiesen, mit Giuliani zusammenzuarbeiten, um die ukrainische Regierung so unter Druck zu setzen, dass diese sich zumindest öffentlich zu den Ermittlungen verpflichtet. Die Aussicht darauf, in die dubiosen Geschäfte des – je nach Standpunkt – schillernden oder schmierigen Anwalts Giuliani hineingezogen zu werden, erfreute Sondland nicht. Aber er habe keine Wahl gehabt, sagte er. «Wir haben die Befehle des Präsidenten ausgeführt.»

«Ich will nichts, ich will nichts»

Genau das freilich zogen die Republikaner bei der Befragung Sondlands in Zweifel. Sie versuchten, so viel Distanz wie möglich zwischen Sondland und dem Präsidenten zu schaffen. Habe Trump persönlich ihm denn jemals gesagt, dass das Treffen mit Selenskij von den Ermittlungen abhänge, wurde Sondland gefragt. «Nein», antwortete der. Habe Trump ihm gegenüber je die Auszahlung der Militärhilfe an die Ermittlungen geknüpft? «Nein», sagte Sondland. «Ich habe das angenommen» räumte der Botschafter ein. Für ihn und allen anderen Beteiligten sei klar gewesen, dass Giuliani im Auftrag Trumps gehandelt habe. Auch Trump selbst betonte in einer kurzen Pressekonferenz, dass er Sondland in einem Telefonat ausdrücklich gesagt habe, er erwarte keine Gegenleistung von der Ukraine, es gebe kein Quidproquo. «Ich habe ihm gesagt: ‹Ich will nichts, ich will nichts›», schrie der Präsident, während er auf dem Rasen des Weissen Hauses vor seinem dröhnenden Hubschrauber stand.

Insofern wäre es kein Wunder, wenn am Ende alle das aus Sondlands Aussage herausgehört haben, was sie heraushören wollen – oder wenigstens so tun und den unbequemen Rest ignorieren. Für die Demokraten dürfte Sondlands Auftritt der letzte Beleg sein, dass Trump aus dem Amt geworfen werden muss. Die Republikaner sehen es wohl wieder als Beweis, dass die Demokraten eine Hexenjagd veranstalten.