Jede Seite wittert Verrat

Äusserer Anlass für die verbissene Auseinandersetzung ist das jährliche Treffen des eigentlich parteiübergreifend aktiven Lobbyverbandes Aipac (American Israel Public Affairs Committee), der vermutlich mächtigsten Lobbygruppe in den USA. 18'000 Aktivisten kommen zu der Konferenz nach Washington, traditionell ist die Spitze der amerikanischen und der israelischen Politik vertreten, die Führung des Kongresses und wer auch immer in Washington etwas zu sagen hat.

Traditionell werden zur Aipac-Konferenz pro-israelische Gesetzespakete auf den Weg gebracht, traditionell überbieten sich die Redner in Loyalitätsadressen, weil sie gleichzeitig um die Gunst der jüdischen Wählergruppen in den USA buhlen. In diesem Jahr wurde auch der israelische Wahlkampf für ein paar Stunden in die US-Hauptstadt verlegt, ehe der Raketenbeschuss Premierminister Benjamin Netanyahu zur Heimreise zwang.

«Demokraten sind antijüdisch»

Der hitzige Streit aber blieb Washington erhalten, nachdem auch Präsident Donald Trump in seinem üblichen Stil Öl in die Flammen gegossen hatte: «Ich weiss nicht, was mit denen (Demokraten) passiert ist, aber die sind total anti-israelisch. Ganz ehrlich: Ich glaube, die sind antijüdisch.» Anti-jüdisch ist verbrämt für antisemitisch und soll die Demokraten dort treffen, wo es besonders wehtut.

Seit Wochen tobt ein Streit in der Partei, wie viel Loyalität zu Israel der US-Politik abverlangt werden kann. Auslöser ist die zunehmend radikal-nationalistische Politik Netanjahus, aber auch das Pingpong-Spiel, das sich Trump mit dem israelischen Premier liefert. Erst die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt, dann die Anerkennung der Golan-Besatzung. Die amerikanische Israel-Politik, die schon immer von grosser Überparteilichkeit getragen war, wird von Trump und Netanyahu gerade zerlegt.

Innerparteilicher Grund für den Zwist bei den Demokraten ist die neue Riege der Kongressabgeordneten, wo vor allem die jungen linken Abgeordneten den stillen Washingtoner Konsens zugunsten Israels nicht mehr mittragen wollen. Ihre Kritik macht sich am Umgang der Netanjahu-Regierung mit den Palästinensern fest. Und sie haben in Ilhan Omar eine besonders exponierte Vertreterin gefunden. Die muslimische Abgeordnete aus Minnesota, erste Kopftuchträgerin im US-Kongress, warf unlängst den Unterstützern Israels vor, sie hätten ein gespaltenes Verhältnis zu den USA, ihre Loyalität müsse dem eigenen Land gelten, nicht Israel.