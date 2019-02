Ivankas Sisyphosarbeit hört nie auf, denn immer findet sich ein jemand, der neue Krumen auf den Teppich wirft. Die Künstlerin Jennifer Rubell hat die Performance in der Galerie nicht einmal einen Kilometer vom Weissen Haus eingerichtet, Sponsor ist die Washingtoner Kulturorganisation CulturalDC. Und als Ivanka Trump fungiert ein elegantes blondes Model in Pumps und Kostüm, wie die Tochter und Beraterin Donald Trumps sie trägt.

Das Stück sei «eine visuelle Zelebrierung einer weiblichen Ikone», meint die Galerie, derweil CulturalDC die Besucher auffordert, sie sollten zusehen, «wie Ivanka die Sauerei aufsaugt, ohne ihr Lächeln zu verlieren».

Die wahre Ivanka war freilich nicht sonderlich erbaut von Rubells famoser Idee. «Frauen können sich entweder gegenseitig zu Boden ziehen oder sie können sich gegenseitig aufrichten – ich ziehe das Zweite vor», twitterte die First Daughter am Dienstag. Offenbar war ihr die Performance unter die Haut gegangen.

Women can choose to knock each other down or build each other up. I choose the latter. https://t.co/MFri4xKhNI

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 5, 2019