Iran warnt USA, Trump kündigt Sanktionen an

«Wichtig ist nur, dass wir keine Verletzungen unserer Grenzen dulden und auf jede Gefahr konsequent reagieren werden.» Der Iran treffe seine Entscheidungen selbst und unabhängig von anderen.

Unterdessen kündigte US-Präsident Donald Trump weitere Sanktionen gegen den Iran an. Trump machte am Samstag im Weissen Haus keine Angaben dazu, welche Sanktionen das genau sein sollen. Der Präsident stellte dem Iran zugleich wirtschaftliche Entwicklung in Aussicht, sollte die Führung in Teheran dauerhaft auf den Bau einer Atombombe verzichten.

Die seit Monaten andauernden Spannungen zwischen dem Iran und den USA hatten sich am Donnerstag und Freitag gefährlich zugespitzt. Der Iran schoss zuerst eine unbemannte amerikanische Aufklärungsdrohne ab, die nach Angaben aus Teheran den Luftraum des Landes verletzt und auf mehrere Warnungen nicht reagiert hatte. Nach Angaben der USA flog die Drohne dagegen in internationalem Luftraum.

Die USA bereiteten nach dem Abschuss einen Gegenschlag auf den Iran vor, den US-Präsident Donald Trump nach seinen Worten nur zehn Minuten zuvor absagte. Er begründete das damit, dass die vom US-Militär erwarteten 150 Toten im Vergleich zum Abschuss eines unbemannten Flugzeugs «unverhältnismässig» gewesen wären.

Auch der Iran gab zu verstehen, dass er kein Interesse an Todesopfern auf US-Seite habe. Demnach wurde ein bemanntes US-Aufklärungsflugzeug vom Typ Poseidon, das gemeinsam mit der Drohne in den iranischen Luftraum eingedrungen sei, nicht abgeschossen.