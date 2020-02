Iowa verdeutlicht die tiefe Spaltung der Demokraten

Doch um das Ergebnis der Vorwahl, soweit es bekannt ist, politisch zu bewerten, muss man gar nicht so tief ins Detail gehen. Sicher scheint zu sein, dass sich das Bewerberfeld in drei Gruppen aufgeteilt hat: Auf den Plätzen eins und zwei liegen mit jeweils ähnlich grosser Wählerunterstützung Sanders und Buttigieg. Beide erhielten je etwa ein Viertel der Stimmen. Auf Platz drei landete mit einem mittelguten Stimmenanteil von etwa 20 Prozent, also einem Fünftel, die Senatorin Elizabeth Warren. Und die Ränge vier und fünf teilten sich der frühere Vizepräsident Joe Biden sowie Senatorin Amy Klobuchar – wiederum beide mit ähnlich hoher Wählerunterstützung. Ihr Stimmenanteil in den beiden Wahlrunden lag jeweils bei 12 bis 14 Prozent, was einem Achtel respektive einem Siebtel entspricht.

Herber Schlag für Biden

Das war für Klobuchar ein sehr erfreulicher Erfolg. Ihr zweistelliges Ergebnis war deutlich höher, als viele Umfragen es hatten erwarten lassen. Entsprechend erleichtert reiste Klobuchar am Montagabend nach New Hampshire ab, wo in einigen Tagen die zweite Vorwahl stattfindet. Für Biden war das Ergebnis hingegen ein herber Schlag, da er die Erwartungen nicht wie die Senatorin übertroffen, sondern kräftig unterboten hat.

Sein Stimmanteil war enttäuschend niedrig. Noch vor wenigen Wochen hatte er die Umfragen in Iowa angeführt. Um im Rennen zu bleiben, muss er spätestens bei der Vorwahl in South Carolina Ende des Monats einen klaren Sieg schaffen. Sonst könnte ihm die politische und finanzielle Unterstützung wegbröckeln. Und das überleben Kandidaten meist nicht. Auch Warren braucht in absehbarer Zeit einen Sieg, um durchhalten zu können.

Das Spitzenduo Sanders/Buttigieg ist insofern interessant, als die Politiker die beiden Flügel der Demokratischen Partei repräsentieren, die heftig miteinander um den künftigen Kurs der Partei ringen. Anders gesagt: Im Wahlergebnis von Iowa spiegelt sich sehr deutlich die tiefe Spaltung der Demokraten wider.