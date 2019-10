In den USA verurteilte russische Spionin soll freikommen

Die in den USA wegen illegaler Agententätigkeit zu eineinhalb Jahren Haft verurteilte Russin Maria Butina soll am Freitag aus dem Gefängnis entlassen werden. Das bestätigte Butinas Anwalt Bob Driscoll am Donnerstag in Washington.

Die 30-Jährige werde danach von Beamten der Polizei- und Zollbehörde ICE nach Russland begleitet werden. Wann die Rückkehr erfolgen werde, sei noch unklar. Butina war im Juli 2018 festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen. Im April war sie zu 18 Monaten Haft verurteilt worden. Der Fall hatte in den USA für erheblichen Wirbel gesorgt.