Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden hat nach Belästigungsvorwürfen zugesagt, sich in Zukunft «aufmerksamer» zu verhalten. «Gesellschaftliche Normen verändern sich. Das verstehe ich», sagte der 76-Jährige in einem Video, das er am Mittwoch bei Twitter veröffentlichte. In der Politik sei es ihm immer darum gegangen, «Verbindungen» zu Menschen herzustellen. «Aber ich werde in Zukunft aufmerksamer sein, wenn es darum geht, den persönlichen Raum zu respektieren», sagte Biden.