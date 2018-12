«Ich denke, dass MbS verrückt und gefährlich ist»

Amerikanische Politiker sind nach einem Geheimdienstbriefing in Washington D. C. überzeugt, dass der saudische Kronprinz Muhammad bin Salman eine Mitschuld am Tod des regierungskritischen Jamal Khashoggi trägt. Die beiden Republikaner Bob Corker – der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Senat – und Lindsey Graham stellten sich am Dienstag gegen den republikanischen Präsidenten Donald Trump. Graham sagte mit Blick auf den verkürzt MbS genannten Kronprinzen: «Ich denke, dass er verrückt ist, ich denke, dass er gefährlich ist, und er hat die Beziehung gefährdet.»