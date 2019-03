Zuvor hatten Sicherheitskräfte versucht, die Demonstranten auf ihrem Marsch zur Avenida Victoria im Zentrum zu stoppen. An mehreren Stellen blockierten Bereitschaftspolizisten die Strasse und liessen die Menschen nicht passieren, wie im Fernsehen zu sehen war. Medienberichten zufolge setzten die Beamten teilweise auch Pfefferspray ein.

Paula Alvarez, eine 42-jährige Tagesmutter, klagte, sie habe wegen des Stromausfalls alle ihre Lebensmittel verloren. «Ich bin es leid, im Elend zu leben», sagte Alvarez zu einem Reporter von Bloomberg.

Guaidó hatte sich am 23. Januar selbst zum Interimspräsidenten erklärt und Staatschef Maduro damit herausgefordert. Er prangert an, dass die Wiederwahl des Sozialisten im vergangenen Jahr nicht den demokratischen Spielregeln entsprochen habe. Die USA, zahlreiche EU-Staaten und viele lateinamerikanische Länder haben Guaidó bereits als rechtmässigen Übergangspräsidenten anerkannt.

Demo von Anhängern der Regierung

Auch Staatschef Maduro trommelte am Samstag seine Anhänger zusammen. Sie marschierten durch die Innenstadt zum Präsidentenpalast Miraflores. «Wir sind ein Volk, das Widerstand leistet. Deshalb werden wir die Schwierigkeiten hinter uns lassen», sagte Aussenminister Jorge Arreaza auf der Kundgebung.

Der Präsident der regierungstreuen Verfassungsgebenden Versammlung, Diosdado Cabello, beschwor den Zusammenhalt zwischen der Bevölkerung und den Streitkräften. «Diese Einheit wird jeden Tag stärker», sagte er.

Allerdings leiden viele Venezolaner unter der katastrophalen Versorgungslage in dem einst reichen Land. Aus Mangel an Devisen kann das ölreichste Land der Welt kaum noch Lebensmittel, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs für die Not leidende Bevölkerung einführen. Viele Menschen hungern, seit 2015 haben über drei Millionen Venezolaner ihre Heimat verlassen.

Stromausfall wird wohl Dutzende Leben fordern

Zuletzt legte am Donnerstag und am Freitag ein massiver Stromausfall das Land weitgehend lahm. Am Samstagmorgen funktionierte der Strom in der Hauptstadt Caracas wieder weitgehend, doch am Nachmittag gab es offensichtlich wieder Schwierigkeiten. Die Stromausfälle wirken sich auch auf den Internetzugang aus: Der Überwachungsdienst NetBlocks berichtete zuletzt, dass fast niemand mehr Internetzugang hat.