«Hire and fire» unter Trump

Das jüngste Köpferollen in der Trump-Administration ist typisch für Trumps ruppige Regentschaft. Wer die Vorgaben des Präsidenten nicht befolgt, riskiert den Rauswurf – oder gerät derart unter Druck oder in einen Konflikt, dass am Ende nur der Rücktritt bleibt. Ende Februar warf Verteidigungsminister James Mattis das Handtuch. Zwei Monate zuvor war John Kelly, Stabschef des Weissen Hauses, entlassen worden. Einzig die Trennung von Nikki Haley, US-Botschafterin bei der UNO, verlief ohne Streitigkeiten.

Anthony Scaramucci schaffte nur zehn Tage

Bemerkenswert gross ist der Personalverschleiss auch bei den Mitarbeitern im Weissen Haus und den Beratern. Ein Teil des Personals wurde gefeuert, ein anderer Teil gab entnervt auf. Trumps Zorn trifft auch Spitzenbeamte von Bundesbehörden. Der gravierendste Fall war die Entlassung von FBI-Chef James Comey im Mai 2017.

Im noch relativ jungen dritten Amtsjahr des Präsidenten haben bisher gegen 50 hochrangige Personen, die für Trump arbeiteten, ihren Job nicht mehr. Manche Leute im Dienste des US-Präsidenten waren rasch wieder weg. Den Negativrekord hält Anthony Scaramucci. Im Juli 2017 konnte sich Scaramucci nur gerade zehn Tage als Kommunikationsdirektor des Weissen Hauses halten.

Die nachfolgende Auflistung zeigt, welche Minister und Amtsträger sowie Mitarbeiter und Berater der Trump-Administration zurücktraten oder entlassen wurden – und wie lange sie für den 45. Präsidenten der USA gearbeitet hatten. Die Liste der Geschassten und Gescheiterten unter Trump dürfte noch länger werden.

Ex-Minister der Trump-Regierung