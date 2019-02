Der autokratische Staatschef Nicolás Maduro lehnt humanitäre Hilfe aus dem Ausland kategorisch ab, deshalb ging es am Samstag nicht zuletzt um die Frage, wer die Grenzen und damit das Land kontrolliert. Guiadó (35) setzte alles auf eine Karte, indem er einen «Tag der Entscheidung» propagierte und versprach, die Hilfe werde «auf jeden Fall» nach Venezuela gelangen. Seine Strategie hatte aber eine Schwachstelle: Er hatte offenbar keinen Plan B für den Fall, dass Plan A nicht aufgeht. Dieser Fall ist nun eingetreten.

Abgesehen von kleinen, allenfalls symbolischen Ausnahmen gab es am Samstag kein Durchkommen für die Hilfskonvois. Sowohl an der kolumbianischen als auch an der brasilianischen Grenze versperrten regimetreue Truppen den Weg. Sie gingen dabei mit brutaler Gewalt vor. Dabei gab es Tote und Verletzte.

Treffen mit Pence in Bogotá

Auf der Santander-Brücke zwischen der kolumbianischen Stadt Cúcuta und dem venezolanischen Grenzort Unreña eskalierte die Lage, als zwei Lastwagen Feuer fingen. Nach Augenzeugenberichten hatten Maduros Nationalgardisten die Fracht mit Benzin übergossen und angezündet. In Videos, die im Netz verbreitet wurden, war zu sehen, wie Dutzende verzweifelte Menschen versuchten, Kisten mit Lebensmitteln und Medikamenten aus den Flammen zu retten. Die kolumbianische Regierung, die Guaidó in seinem Plan unterstützt hatte, ordnete angesichts dieser Szenen den Rückzug der Konvois an.

Guaidó war eine gewisse Ratlosigkeit anzumerken, als er am Samstagabend in Cúcuta vor die Kameras trat. Ausser Durchhalteparolen hatte er wenig anzubieten. Etwa 60 venezolanische Soldaten und Nationalgardisten hatten im Lauf des Tages die Seiten gewechselt und sich von Maduro losgesagt – ein verschwindend geringer Teil einer Armee, in der es 1500 Generäle gibt.