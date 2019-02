Um dies zu verhindern, liess Maduro die Grenzübergänge schliessen und mobilisierte die Armee. Guaidó rechnete damit, dass viele Soldaten überlaufen würden und das Militär die Hilfsgüter, die vorwiegend aus den USA stammen, ins Land liesse.

Einen derartigen Autoritätsverlust, so das Kalkül des 35-jährigen Oppositionellen, würde sein Widersacher politisch nicht überleben. In den Wochen zuvor hatte sich Guaidós Hoffnung, die Armeespitze könnte sich von Maduro abwenden, nicht erfüllt.

Mehrere Soldaten flüchteten über die Grenze nach Kolumbien

Am Samstagmorgen meldeten oppositionelle Abgeordnete triumphierend, einzelne Lastwagen mit Hilfsgütern hätten die venezolanisch-brasilianische Grenze überquert. In der venezolanischen Stadt Ureña, die unmittelbar an der Grenze zu Kolumbien liegt, setzten Uniformierte bei heftigen Auseinandersetzungen Tränengas gegen Demonstranten ein. Ein Anwaltskollektiv in Caracas berichtete, dabei seien mindestens vier Personen ums Leben gekommen.

Laut Augenzeugen zündeten Militärpolizisten Hilfsgüter an, die trotz der geschlossenen Grenzbrücke ins Land gebracht worden waren. Seite an Seite mit den Militärs hätten auch die gefürchteten «colectivos» gekämpft: von der venezolanischen Regierung bewaffnete paramilitärische Motorradbanden.