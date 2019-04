Guaidó setzt zum entscheidenden Schlag an

Gebanntes Warten: Juan Guaidó und Leopoldo López. Foto: Twitter

Damit scheint einzutreten, was sich die Opposition so sehr wünschte und wozu Guaidó immer wieder vergeblich aufrief, nachdem der Vorsitzende der Nationalversammlung am 23. Januar 2019 interimistischer Präsident wurde: Dass sich Teile des Militärs vom sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro abwenden - zumindest so viele, um eine Aktion wie jene der vergangenen Nacht zu wagen. Entscheidend dürfte nun sein, wie gross Guaidós Rückhalt bei den Uniformierten ist und ob sich auch hochrangige Armeekader hinter ihn gestellt haben.

Zurzeit halten sich Guaidó und López in der Flugwaffenbasis La Carlota in Caracas auf. Laut den Berichten venezolanischer Medien sind sie in Begleitung mehrerer Uniformierter. Ein Panzer der Armee habe begonnen, die Oppositionellen mit Tränangasgranaten zu attackieren. Im Internet verbreitete Videoaufnahmen von Augenzeugen zeigen, dass sich weitere Militärfahrzeuge um die Einrichtung postiert haben.