Betonter Schritt nach links

Damit dürfte einstweilen auch die konkrete Gefahr einer Militärintervention vom Tisch sein. Ob die Trump-Regierung im Zweifelsfall tatsächlich verrückt genug wäre, sich auf einen Venezuela-Krieg mit unabsehbaren Folgen einzulassen, sei dahingestellt. Aber falls das alles ein Bluff war, scheint er fürs Erste funktioniert zu haben. Schwer vorstellbar, dass Guaidó einfach so die Passkontrolle passiert hätte, wenn das nicht auf Anweisung Maduros geschehen wäre.

Der hat für seinen Pragmatismus einen hohen Preis bezahlt. Die Bilder, die nun um die Welt gehen, verändern die Dynamik im Machtkampf: der eben noch so ratlos wirkende Guaidó bei seinem ganz persönlichen Rosenmontagsumzug. Auf einem der jetzt schon berühmten Fotos sieht Guaidó wie eine leibhaftige Freiheitsstatue aus. In der Szene war er auf ein Autodach geklettert und hatte, umringt von der jubelnden Menge, die venezolanische Flagge in den Wind gehalten und die Nationalhymne angestimmt. Später, bei der Grosskundgebung im Zentrum, rief er zu neuen Massenprotesten für Samstag auf.

Noch am Dienstag wollte sich Guaidó mit führenden Gewerkschaftsvertretern und Staatsbediensteten treffen – ein betonter Schritt nach links. Er hat erkannt, dass es ein strategischer Fehler war, den sogenannten kritischen Chavismus bislang zu ignorieren. Die meisten Altlinken in Venezuela haben – im Gegensatz zu den Genossen in Europa – längst verstanden, dass Maduro keineswegs ein linker Präsident ist, sie sehen ihn als Verräter der Revolution. Ex-Minister und hochrangige Funktionäre der Regierung von Hugo Chávez haben eine Bewegung gegen Maduro gegründet, die mit Guaidó sympathisiert, ihn bislang aber nicht offen unterstützt. Das will der Heimkehrer mit seinem neuen Schwung nun offenbar ändern.