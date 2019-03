«Ich kehre nach Hause zurück. Es ist zwar Karneval, aber wir haben wenig zu feiern und viel zu tun», sagte der 35-Jährige am Samstag auf einer Pressekonferenz mit Ecuadors Präsidenten Lenín Moreno im Küstenort Salinas. Auch auf Twitter verkündete er seine Heimkehr.

#VenezuelaAnuncio mi regreso al país y la convocatoria de movilizaciones en todo el territorio nacional para este lunes y martes. Difundamos este mensaje y estén muy atentos a nuestro llamado a través de las redes oficiales. #VamosBien — Juan Guaidó (@jguaido) 3. März 2019

Wie er zurückkehren werde, verriet Guaidó allerdings nicht. Der Parlamentschef hätte gar nicht ausreisen dürfen: Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren, weil er sich am 23. Januar zum Interimspräsidenten des Krisenlandes erklärt hatte. Die Europäische Union warnte die Regierung in Caracas, den Oppositionschef festzunehmen.

Trotz aller Kontrollen war es ihm aber gelungen, am 22. Februar zu einem Benefizkonzert in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta zu erscheinen – eine Provokation für Maduro. Guaidó sei auf dem Landweg an die Grenze gereist und habe dabei mehrere Strassensperren und Kontrollen des Militärs überwunden, hiess es damals in Medienberichten. Er selbst sagte: «Wir sind hier, weil die Soldaten uns geholfen haben.»

Vorzeitige Ferien

Staatschef Maduro hatte seine Landsleute vorzeitig in die Karnevalsferien geschickt: Er erklärte den Donnerstag und den Freitag vergangener Woche per Dekret zu Feiertagen. «Der Karneval soll eine grosse nationale Feier werden, um den Frieden zu bekräftigen», sagte er.

Der 56-Jährige gab sich am Wochenende betont gelassen. Er twitterte Bilder von Erholungssuchenden an venezolanischen Stränden und besuchte in Guaidós Geburtsregion Vargas demonstrativ die Bauarbeiten für das neue Baseball-Stadion der «Haie von La Guaira» – das ist die Lieblingsmannschaft seines Widersachers.