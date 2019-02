Die Sicherheitskonferenz in München hat die Entfremdung zwischen den USA und Europa deutlich zutage treten lassen. Zwar legten die Verbündeten am Samstag auf der Konferenz Bekenntnisse zur Nato und zur weiteren transatlantischen Zusammenarbeit ab. Doch offenbarten sich Meinungsverschiedenheiten in beinahe allen wichtigen politischen Fragen – von der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bis hin zur Handels- und Energiepolitik.