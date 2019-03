Was tut ein Vater, wenn die Kinder etwas wollen, es aber nicht bekommen? Er greift ein – und erfüllt den Wunsch des Nachwuchses notfalls über alle Bedenken hinweg. So geschah es offenbar mit der geheimdienstlichen Sicherheitsfreigabe für Donald Trumps Tochter Ivanka und seinen Schwiegersohn Jared Kushner. Nachdem US-Geheimdienste sowie das FBI Bedenken angemeldet hatten, wurde den beiden nach Trumps Amtsantritt lediglich ein zeitlich befristeter Zugang zu US-Geheimnissen eingeräumt. Im Mai 2018 aber erhielten sie sodann Sicherheitsfreigaben der höchsten Geheimhaltungsstufe «Top-Secret». Damit sind Kushner wie Ivanka beispielsweise zum Einblick in den «Daily Brief», das tägliche Geheimdienst-Briefing des Präsidenten, berechtigt. Sie haben Zugang zu CIA-Informationen über ausländische Regierungschefs und zu klandestinem Wissen über wirtschaftliche Trends und Prognosen.