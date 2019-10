Fünf Lehren nach Trudeaus Sieg

Ein Regierungswechsel hätte wohl dazu geführt, dass Kanada sich längst nicht so stark für Klimaschutz engagiert wie bisher. Auch wenn Umweltschützer Trudeau Zögerlichkeit vorwerfen, so zeigt das Wahlergebnis, dass die Mehrheit der Kanadier den Kurs Trudeaus unterstützen. Auch in Berlin dürfte die Erleichterung gross sein: Kanada zählt zur «Allianz der Multilateralisten», einer Initiative für mehr internationale Kooperation, die Aussenminister Heiko Maas ins Leben gerufen hat. Er versteht sich sehr gut mit seiner kanadischen Amtskollegin Chrystia Freeland.

Die Amerikanisierung geht weiter

Auch in Kanada wird Politik immer mehr zur Glaubenssache und ist stark mit Emotionen verknüpft. Für viele konservativere Kanadier zeigt das Thema Klima und Energie, wie weltfremd Trudeau und dessen Anhänger in den Metropolen Toronto, Vancouver, Montreal oder Ottawa sind. Das Bekenntnis zu mehr Geschlechtergerechtigkeit, mehr Rechten für sexuelle Minderheiten, die Legalisierung von Cannabis und eine Einwanderungspolitik, die jährlich 300'000 Menschen ins Land lässt, um Staatsbürger zu werden, ist weniger umstritten als etwa das Bekenntnis zu einer CO 2 -Steuer.

Das Wahlergebnis spiegelt das wider: Trudeaus Liberale gewinnen in den Provinzen Alberta und Saskatchewan, den Zentren der Energiebranche, kein einziges Mandat. Dort ist die Gas- und Ölindustrie gross – und für sie ist Trudeau inakzeptabel. Die Polarisierung dürfte weitergehen, denn ausserhalb der grossen Städte Kanadas wird viel Fox News geschaut, der erzkonservative Nachrichtenkanal und grösste Kabelsender der USA. Über Fake-News-Websites wie Buffalo Chronicle werden falsche Artikel über Trudeau verbreitet, die die Wut der konservativeren Wähler weiter anstacheln. In Kanada wurde zwar aktiv gegen Falschinformationen vorgegangen. Doch die Behörden sind machtlos, da die Website des Chronicle im US-Bundesstaat New York registriert ist.

Trudeaus Herausforderer Andrew Scheer war sehr schwach

Diese Wahl zeigt mal wieder, dass es in der Politik auf Persönlichkeit ankommt. Justin Trudeau taumelte ins Ziel nach einer mittelmässigen Kampagne, die sich auf die Frage konzentrierte: «Hat der Premier vier weitere Jahre verdient?» Es ist äusserst selten in Kanada, dass ein Regierungschef nach vier Jahren abgewählt wird, aber ein etwas charismatischerer Herausforderer als Andrew Scheer (40, sehr christlich, vertritt die Prärie-Provinz Saskatchewan) hätte dies schaffen können. Trudeau ist eine Hassfigur für konservative Männer auf dem Land. Aber im Vergleich zu Scheer überzeugte Trudeau dann wohl doch viele Wähler – gerade in den bevölkerungsreichen Provinzen Ontario und Québec.

Die Debatte über Trudeaus Skandale wird weitergehen

Die Fragen nach Justin Trudeaus Ehrlichkeit wird auch in der kommenden Legislaturperiode thematisiert werden – und das nicht nur von der konservativen Opposition. In einem Wahlkreis in Vancouver, also an der Westküste, siegte die unabhängige Kandidatin Jody Wilson-Raybould. Sie war bis Januar 2019 Trudeaus Justizministerin. Obwohl sie von Trudeaus Beratern dazu gedrängt wurde, die Ermittlungen gegen den kanadischen Baukonzern SNC-Lavalin einzustellen, der in Libyen Bestechungsgelder bezahlt hatte, gab sie nicht nach. Sie wurde daraufhin vom Justizressort abgezogen, zur Veteranenministerin gemacht und trat wenig später zurück. Der Vorfall schadete Trudeaus Saubermann-Image ganz erheblich.

Wilson-Raybould passte eigentlich ideal in Trudeaus Regierung, die zu 50 Prozent aus Frauen bestand («Because it is 2015» sagte er damals), denn sie gehört auch der indigenen Bevölkerung an – und Aussöhnung mit den First Nations hat für Trudeau höchste Priorität (auch hier ist die Enttäuschung gross). Dass gerade sie seinen Charakter in Frage stellt, schadet Trudeaus Image enorm. Wilson-Rayboulds erneuter Einzug ins Parlament in Ottawa wird vermutlich dazu beitragen, dass die Aufarbeitung weitergeht.

Justin Trudeau dürfte das im Moment jedoch noch egal sein: Gewonnen ist gewonnen – und sein Vorsprung ist komfortabler als es wochenlang aussah.