Der Watergate-Skandal war bedrohlicher, weil Richard Nixon den nationalen Sicherheitsapparat auf seine Feinde hetzte und den Rechtsstaat aushöhlte. Er und seine Helfershelfer mussten sich wegen illegaler Zahlungen, Einbrüchen, Justizbehinderung und Lügen verantworten. Dutzende Kontakte mit Vertretern einer feindlichen Macht, die versuchte, das Ergebnis einer amerikanischen Präsidentschaftswahl durch Hacking, Bots und Fake News zu beeinflussen, gab es 1973 hingegen nicht.

Watergate kannte auch keine vertraulichen Begegnungen mit ausländischen Emmissären, die vorhatten, die amerikanische Aussenpolitik zu beeinflussen. So geschehen 2016, als sich Trumps Sohn Donald junior und Erik Prince, der Gründer der berüchtigten und inzwischen aufgelösten Sicherheitsfirma Blackwater im Trump Tower in New York mit Abgesandten der Vereinigten Arabischen Emirate trafen. Die Emiratis boten offenbar Hilfe an, weil sie sich im Falle eines Wahlsiegs von Donald Trump ein hartes amerikanisches Vorgehen gegen den Iran versprachen.

Permante Krisenatmosphäre

Ronald Reagans Irancontra-Skandal – Raketen für das Regime in Teheran im Tausch für die Freilassung amerikanischer Geiseln – erschütterte seine Präsidentschaft, war aber eine Petitesse im Vergleich zu den mannigfaltigen Anschuldigungen gegen Donald Trump und seine Umgebung.

Natürlich beflügelt die Menge möglicher Vergehen die Fantasien beider politischer Lager. Die Beschuldigungen polarisieren und tragen in Washington zu einer permanten Krisenatmosphäre bei, in der sich nur wenig oder nichts mehr bewegt. Der tägliche Nachrichtenzyklus wird fast ausschliesslich von Ermittlungen, sensationellen Enthüllungen und falschem Alarm geprägt.

Kaum kalkulierbare Schäden für die Nation

Angesichts dessen ist es die Strategie der demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus, zuzuwarten und einer Anklageerhebung gegen Trump zunächst auszuweichen. Untersuchungen in mindestens sechs Ausschüssen des Repräsentantenhauses sollen den Präsidenten politisch demontieren und zudem Licht in Korruptionsaffären um Ex-Innenminister Ryan Zinke und Scott Pruitt, den ehemaligen Chef der Umweltbehörde EPA, sowie andere Mitarbeiter Trumps bringen.