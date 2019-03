Zehn Tage ist es her, seit Guaidó das Land verlassen hat, um die Lieferung von Hilfsgütern über die kolumbianisch-venezolanische Grenze zu koordinieren – ein Plan, der an der militärischen Übermacht der sozialistischen Regierung unter Nicolás Maduro gescheitert ist. Und um in Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Peru und Ecuador um Unterstützung zu werben.

Das Unternehmen war riskant, weil das venezolanische Obergericht, das längst zu Maduros Handlanger verkommen ist, dem Oppositionellen Reisen ins Ausland verboten hatte. So steuert der Konflikt um Venezuela heute auf einen neuen Höhepunkt zu.

Maduro hat gedroht, Guaidó werde «der Justiz Rechenschaft ablegen müssen», falls er zurückkehre. Guaidó sagte gestern in einer Videoaufzeichnung, die an einem unbekannten Ort gedreht wurde: «Falls das Regime versucht, mich zu entführen, haben wir klargemacht, welche Schritte folgen sollen. Es muss Massendemonstrationen geben, und es bestehen klare Anweisungen an unsere internationalen Partner.» Wie die Anweisungen genau lauten, sagte Guaidó nicht. Seine Verhaftung, wäre aber «der letzte Fehler, den sie begehen».

Der Grossteil der Armee stützt Maduro

Juan Guaidó befindet sich in einer unerfreulichen Lage. Als er am 23. Januar sein Amt als Interimspräsident antrat, war die Hoffnung gross, dass der überlegt und entschlossen wirkende Jungpolitiker dank internationaler Unterstützung schaffen würde, was Venezuelas zerstrittener Opposition seit zwanzig Jahren misslingt: Den sogenannten Chavismus zu besiegen, das verheerende Experiment namens «Bolivarianische Revolution» zu beenden.

Die Erwartung erfüllte sich nicht. Darauf versuchte Guaidó vergeblich, die Lieferung von Hilfsgütern aus dem Ausland zu erzwingen, in der Hoffnung, Soldaten und Offiziere würden sich aus Solidarität mit dem hungernden Volk in Massen von Maduro abwenden. Auch diese Erwartung blieb unerfüllt. Bisher sind zwar rund 700 Armeeangehörige desertiert, doch reicht dies angesichts einer Truppenstärke von insgesamt 250'000 Uniformierten bei weitem nicht, um Maduro die militärische Macht zu entwinden – zumal sich diese auch auf paramilitärische Banden stützt, die gefürchteten «colectivos».

Was sich bereits während der Massenerhebungen in den Jahren 2014 und 2017 gezeigt hat, bestätigt sich erneut: Das Regime in Caracas ist viel widerstandsfähiger, als man es für möglich gehalten hätte. Die zu einem grossen Teil aus hochrangigen Militärs bestehende Machtclique, die schon Maduros Vorgänger Hugo Chávez um sich geschart hatte, fürchtet derart um Reichtum und Privilegien, dass der immer wieder prophezeite innere Zerfall der Regierung bisher ausgeblieben ist.