Die Menschenrechtsorganisation schreibt von willkürlichen Verhaftungen, Folter und Hinrichtungen durch Spezialeinheiten. Allein zwischen dem 21. und dem 25. Januar 2019 sind laut Amnesty International bei Demonstrationen in Venezuela 41 Personen getötet worden; alle starben an Schussverletzungen. Mehr als 900 Personen sollen verhaftet worden sein. Am 23. Januar, dem Tag, an dem der Oppositionelle Juan Guaidó sein Amt als Interimspräsident angetreten hatte, kam es zu 770 willkürlichen Verhaftungen.

Spurlos verschwunden: Auf dem Altar seiner Familie erinnert ein Foto an Nick Samuel Oropeza, der am 23. Januar an einer Anti-Maduro-Demonstration letztmals lebend gesehen wurde. Foto: Keystone

In der Zeitspanne zwischen dem 21. Januar und dem 17. Februar hat Amnesty International in den drei venezolanischen Gliedstaaten Lara, Yaracuy und Vargas 50 Zeugenaussagen aufgenommen und 15 Fälle staatlicher Willkür und Gewalt dokumentiert. Unter ihnen sind 6 Fälle von Hinrichtungen durch die Spezialeinheit Faes (Fuerzas de Acciones Especiales). Die Ermordeten waren junge Männer.

Laut Amnesty International haben sie auf sozialen Netzwerken die Regierung kritisiert. Nachdem Agenten der Faes die Regimekritiker erschossen hatten, behaupteten die Behörden, sie seien bei Gefechten zwischen Ordnungskräften und kriminellen Banden ums Leben gekommen. Besonders betroffen von solchen Gräueln seien Armutsviertel in Caracas und anderen grossen Städten.

Sechs Kinder misshandelt

Die Ermordung des 29-jährigen Luis Enrique Ramos Suárez durch die Todesschwadronen des sozialistischen Maduro-Regimes schildert Amnesty International so:

«Luis Enrique Ramos Suárez war 29 Jahre alt, als ihn Angehörige der Faes am 24. Januar in der Stadt Carora aussergerichtlich hinrichteten. Am Tag zuvor war eine Audionachricht in den sozialen Medien verbreitet worden, in der Proteste gegen Nicolás Maduro und das Büro des Bürgermeisters von Carora angekündigt worden waren. In dieser Audionachricht wurde Luis Enrique Ramos Suárez unter seinem Spitznamen als einer der Organisatoren genannt.

Am 24. Januar durchsuchten 20 schwer bewaffnete und überwiegend maskierte Angehörige der Faes rechtswidrig den Haushalt der Familie Ramos Suárez und misshandelten zehn anwesende Familienmitglieder, darunter sechs Kinder. Nachdem sie Luis Enrique Ramos Suárez unter seinem Spitznamen identifiziert hatten, liessen sie ihn in der Mitte des Raums knien. Ein Faes-Angehöriger machte Fotos und andere schlugen ihn.