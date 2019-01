US-Präsident Donald Trump hat wegen des Streits um den Haushalt und den Mauerbau seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos abgesagt. Er werde die «sehr wichtige Reise» wegen der «Unnachgiebigkeit der Demokraten bei der Grenzsicherheit und der Bedeutung der Sicherheit für unser Land» absagen, erklärte Trump am Donnerstag auf Twitter. «Herzlichste Grüsse und Entschuldigung ans WEF!», so Trumps Worte Richtung Davos.