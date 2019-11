Empörung nach Trumps Kündigung des Pariser Klimaabkommens

Der US-Präsident kündigt den Austritt der USA aus dem Parisaer Klimaabkommen an. Video: Reuters Newsflash

Das Austrittsgesuch kam mehr als zwei Jahre nach der Ankündigung von Präsident Trump, die USA aus dem Vertrag herauszulösen. Er wird dafür bis heute international heftig kritisiert. Die Vereinigten Staaten sind - hinter China - der zweitgrösste Verursacher von Treibhausgasen. Die Vereinten Nationen in New York bestätigten den Erhalt des Kündigungsschreibens.

In einer ersten Reaktion bedauerte Frankreich die Austrittserklärung. Der Schritt mache die französisch-chinesische Zusammenarbeit im Bereich der Klima- und Biodiversitätspolitik noch notwendiger, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag während eines Staatsbesuchs in China. Macron und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping wollen nach Angaben des Elysée-Palastes am Mittwoch in Peking eine Vereinbarung unterzeichnen, in der die «Unumkehrbarkeit» des Pariser Klimaabkommens von 2015 erklärt wird.

Das Pariser Klimaabkommen trat vor drei Jahren am 4. November 2016 in Kraft. In den ersten drei Jahren war es für keinen der Unterzeichnerstaaten möglich zu kündigen. Wirksam wird eine Kündigung nach Ablauf einer Frist von einem Jahr - im Fall der USA also erst am Tag nach der nächsten Präsidentenwahl am 3. November 2020.