«El Chapo» muss für immer hinter Gitter

«El Chapo» wurde wegen Führung des berüchtigten Sinaloa-Kartells und anderer Vergehen in den USA der Prozess gemacht. Er hatte die Vereinigten Staaten jahrzehntelang mit Heroin, Kokain, Methamphetaminen und Marihuana überschwemmt. Sein damit erworbenes sagenhaftes Vermögen und spektakuläre Gefängnisausbrüche mehrten seinen zweifelhaften Ruhm.

Guzmán war im Februar nach einem dreimonatigen Mammut-Verfahren schuldig gesprochen worden. Vergangene Woche argumentierte die New Yorker Staatsanwaltschaft, der Mexikaner sei 25 Jahre lang ein «erbarmungsloser und blutrünstiger Anführer des Sinaloa-Kartells» gewesen und verdiene daher lebenslange Haft plus 30 weitere Jahre Gefängnis. Das Gericht folgte am Mittwoch dieser Einschätzung.

23 Stunden in Einzelhaft

Seit «El Chapo» Anfang 2016 in Mexiko gefasst und an die USA ausgeliefert wurde, hat er deutlich an Gewicht verloren. Die Bedingungen der Einzelhaft setzen ihm sichtbar zu. 23 Stunden am Tag verbringt Guzmán in Einzelhaft. Er darf seine Anwälte und seine Zwillingstöchter, aber nicht einmal seine Frau Emma Coronel sehen.

Für Guzmán ist es ein tiefer Fall. Unter seiner Führung hatte sich das Sinaloa-Kartell wie eine Krake ausgebreitet, deren Tentakel bis nach Europa und Asien reichten. «Ich liefere mehr Heroin, Methamphetamin, Kokain und Marihuana als irgendwer sonst in der Welt», brüstete sich der Drogen-König in einem im Oktober 2015 heimlich geführten Interview mit dem US-Filmstar Sean Penn. «Ich habe eine Flotte U-Boote, Flugzeuge, Lastwagen und Boote.»

Dabei hat der Mexikaner ganz klein angefangen: Nach seiner Geburt am 4. April 1957 in Badiraguato besserte er als Kind das spärliche Einkommen seiner Familie zunächst mit dem Verkauf von Bonbons, Orangen und Limonade auf. Als 15-Jähriger entdeckte er den Drogenanbau als weitaus lukrativere Einnahmequelle. Dies sei wegen fehlender Job-Perspektiven die einzige Möglichkeit gewesen, «Essen zu kaufen, zu überleben», sagte Guzmán in dem Interview mit Penn.