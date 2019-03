Eiskalte Dusche für die Demokraten

In normalen Zeiten würden schon Vorwürfe dieser Art einen Präsidenten in schweres Fahrwasser bringen. Aber dies sind keine normalen Zeiten und dies ist kein normaler Präsident. Bisher hat keiner seiner Skandale Trump ernsthaft etwas anhaben können. Und nach diesem Wochenende dürften die Reihen um ihn geschlossener sein denn je.

Hinzu kommt: Die Ermittlungen der Demokraten im Kongress sind schon von Natur aus parteiisch. Und es ist auch kein Zufall, dass die Staatsanwälte in New York fast ausschliesslich von demokratischen Präsidenten ernannt wurden. Mueller war die Lok, die einen ganzen Zug von Ermittlungen hinter sich her gezogen hat. Diese Lok fällt jetzt aus.

Trump mit politischen Mitteln schlagen

Trump wird jede weitere Ermittlung helfen, den eigenen Opfer-Mythos aufrecht zu erhalten. Er feiert den Mueller-Bericht jetzt schon als totalen Freispruch (was er nicht ist). Und als Beleg, dass er immer Recht gehabt habe mit seinem Vorwurf, da sei eine grosse «Hexenjagd» gegen ihn im Gange (was auch nicht stimmt). Sollte es Zweifler an seiner Basis gegeben haben, sie werden nun beruhigt sein.

Für die Demokraten wird es schwer, den Druck aufrechtzuerhalten. Gegen den Verdacht der Kollaboration mit Russland wirken alle andere Vorwürfe geradezu mickrig. Die Demokraten müssen sich fragen, ob sie wirklich noch so viel Zeit und Energie in die Frage investieren wollen, ob Trump irgendwann vor 20 Jahren das eine oder andere Geschäft nicht ganz sauber abgewickelt hat. Oder ob sie es nicht lieber den Staatsanwälten in New York überlassen, etwas Gerichtsfestes zu finden. Sie stecken in einem Dilemma. Geben sie jetzt auf, wird Trump das als Sieg verkaufen. Machen sie weiter, finden aber nichts Weltbewegendes, ist das kostenlose Wahlkampfhilfe für Trump.

Trump kann sich jetzt voll auf seine Wiederwahl-Kampagne konzentrieren. Die Demokraten wären gut beraten, wenn sie sich auf seine Abwahl konzentrieren. Wenn sie Trump schlagen wollen, das dürfte die Haupterkenntnis dieses Wochenendes sein, dann geht das nur mit politischen Mitteln.