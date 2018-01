Eine Präsidentschaft als bizarre Veranstaltung

Diesen Samstag jährt sich die Einschwörung Donald Trumps zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Niemals zuvor in der Moderne hat das Land einen Präsidenten erlebt, der tradierte Normen des Amts so regelmässig verletzt, niemals seit dem Anbruch des 20. Jahrhunderts war ein Präsident umstritten wie Trump.

Im Lager derjenigen, die Trump Positives abgewinnen möchten, wird indes behauptet, Trump werde «unterschätzt», was seine politische Wirksamkeit nur erhöhe. «Unterschätzte» Präsidenten gab es einige, man denke an Ronald Reagans erste zwei Amtsjahre, oder an Abraham Lincoln, dessen südstaatliche Gegner die eiserne Standhaftigkeit des Mannes aus Illinois unterschätzten. Auch Harry Truman und James Monroe wurden «unterschätzt».

Trump wird nicht unterschätzt. Er wird überschätzt.

Trump hingegen wird nicht «unterschätzt». Er wird überschätzt. Als Argument für seinen politischen Verstand und sein Durchsetzungsvermögen verweisen Trumps Verteidiger – in Europa zumeist dem rechtspopulistischen Lager zugehörig – vor allem auf den republikanischen Vorwahlkampf 2016: Trump habe ein Feld von 16 erfahrenen und bekannten Mitbewerbern aufgerollt. Der Präsident sieht darin sogar den Nachweis seiner Genialität.

Tatsächlich aber war die Republikanische Partei seit Ronald Reagan immer weiter nach rechts in eine durch weisse Rassenressentiments und Ur-Ängste vor nicht weisser Überfremdung definierte Ecke gedriftet. Die Basis der Partei war angesichts des demografischen Wandels in den USA reif für Donald Trump und seine unverhohlene Abneigung gegen Muslime und Migranten aus Lateinamerika, Asien und Afrika.

Von Trump jahrelang mit der verrückten Behauptung hofiert, Barack Obama sei illegitim, weil nicht in den USA geboren, folgte die Basis Trump, weil er radikal mit den seit Mitte der Sechzigerjahre geltenden Einwanderungsregeln zugunsten von Migranten aus der Dritten Welt brechen wollte und zudem versprach, die Insiderkultur in Washington auszumisten.

Dass Trump die Präsidentschaftswahl gewann, war ein historischer Zufall.

Die Basis verschmähte konventionelle Republikaner wie Jeb Bush und Marco Rubio, die den republikanischen Katechismus nachbeteten und die ethnonationalistische Radikalisierung republikanischer Wähler entweder nicht erkannten oder nicht wahrhaben wollten. Dass Trump danach die Präsidentschaftswahl gewann, war ein historischer Zufall: Er besiegte im Wahlmännerkollegium die schwache Kandidatin einer orientierungslosen Partei, die sich beide verschlissen hatten und ihre Anhänger nicht mobilisieren konnten.

Nun also regiert Trump – und wie. Kein Präsident seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat die USA mehr entzweit als er, doch nie seit seinem Amtsantritt im Januar 2017 hat Trump versucht, seine politische Basis zu vergrössern und etwa parteilose Wähler anzulocken.

Er ist der Präsident des weissen und älteren US-Amerikas geblieben, sein Glück besteht darin, dass er mit republikanischen Mehrheiten im Kongress regieren kann und die Republikanische Partei von wenigen Ausnahmen abgesehen Frieden mit ihm gemacht hat. Selbst die schlimmsten Ausfälle des Präsidenten werden von seiner Partei gedeckt, schamlos lügen hohe Amtsträger für den Präsidenten.

Gut genug

Der republikanische Deal mit Trump ist zynisch und denkbar einfach: Er unterschreibt, was ihm die Kongressrepublikaner vorsetzen – womit deren Agenda, ob Steuern oder Einwanderung, Deregulierung oder Klima, verwirklicht wird. Ein politisches Genie im Weissen Haus braucht es dazu nicht. Oder wie manche Kongressrepublikaner etwas gehässig vor Jahresfrist anmerkten: Solange Trump seine Finger bewegen und Gesetze unterschreiben kann, ist er gut genug für uns.

Die Stunde der Wahrheit schlägt diesem Präsidenten mitsamt seiner Partei womöglich im kommenden November, wenn das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des einhundertköpfigen Senats neu gewählt werden. Die republikanischen Aussichten stehen besonders im Repräsentantenhaus nicht gut: Nicht einmal die solide Konjunktur scheint eine amerikanische Mehrheit zu besänftigen, die sich abwechselnd über Trump ärgert oder sich seinetwegen schämt.

Vor allem Amerikanerinnen in Suburbia kehren den Republikanern den Rücken – und wenn sie dies im November noch immer tun, steht Donald Trump ein Tag der Abrechnung ins Weisse Haus. Danach kann der Präsident zeigen, ob er wirklich unterschätzt wird.

Es braucht einen demokratischen Wahlsieg

Denn im Falle eines demokratischen Wahlsiegs und einer demokratischen Mehrheit zumindest im Abgeordnetenhaus würde seiner Administration endlich die Durchleuchtung zuteil, die sie verdient. Die mächtigen Vorsitzenden der Ausschüsse wären allesamt Demokraten und könnten jeden Mitarbeiter der Regierung Trump vorladen. Vielleicht würden die dann fälligen politischen Kompromisse den Präsidenten zwingen, mehr als nur Repräsentant eines amerikanischen Drittels zu sein.

Solange es Trump nicht gelingt, aus seinem politischen Ghetto auszubrechen, bleibt seine Präsidentschaft eine bizarre Veranstaltung, beklatscht von einer Minderheit, die nicht nach vorne, sondern nach hinten blickt. Wahrscheinlich brauchte es das Korrektiv eines demokratischen Wahlsieges im November, um Trump eine Chance zu geben, über sich selbst hinauszuwachsen.

Erst dann könnte sich zeigen, ob Donald Trump unterschätzt wurde. Bis dahin gilt, dass er im rechten Lager und beim republikanischen Kern eher überschätzt wird. (Tages-Anzeiger)