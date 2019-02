US-Präsident Donald Trump hat wahr gemacht, was er seit Wochen angedroht hatte: Am Freitag rief er den nationalen Notstand aus. Begründet hat er das bei einem Auftritt im Rosengarten des Weissen Hauses mit einer vermeintlichen Krise an der Grenze zu Mexiko. «Wir haben eine Invasion von Drogen, Kriminellen und Gangs», sagte er. Deshalb sei es essenziell, dort eine Mauer zu bauen.