Was sich gegenwärtig in Venezuela ereignet, ist kein Putsch, sondern ein politisch, moralisch und laut zahlreichen Verfassungsrechtlern auch juristisch statthafter Versuch, einen Diktator von der Macht zu vertreiben. Weil sich Venezuelas sozialistischer Präsident Nicolás Maduro seit langem über grundlegende demokratische Prinzipien hinwegsetzt, hat er jede demokratische Legitimation verloren. Weil er in beispielloser ökonomischer Ignoranz eine humanitäre Katastrophe provoziert hat, ist er ein Unglück für sein Land. Dass sich der bisherige Parlamentsvorsitzende Juan Guaidó am Mittwoch zum Interimspräsidenten ausrief, ist genauso berechtigt wie die breite internationale Anerkennung, die dem 35-jährigen Politiker entgegenschlägt.