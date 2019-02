Die Lage an der Grenze – oder sollte man sagen: Front? – ist dramatisch. Das Land ist bedroht von Invasoren, Horden, feindlichen Karawanen. Der Präsident und Oberkommandierende ruft zur Rettung der Vereinigten Staaten den Notstand aus, und zwar nicht irgendeinen kleinen, sondern den nationalen Notstand. Danach verfügt er sich in sein Winterwochenend-Hauptquartier Mar-a-Lago in Florida, wo bis vor kurzem noch eine illegale Einwanderin seine Hosen bügelte, um die Abwehrschlacht von dort aus zu lenken, zwischen einer Runde Golf am Morgen und einer am Nachmittag. Amerika? Safe again!