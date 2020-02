Die wichtigsten Antworten zum Wahlchaos in Iowa

Was ist über die eingesetzte App bekannt? Die neue App wurde kurzfristig eingeführt, um eine schnellere Weiterleitung der Daten aus den 1700 Caucus-Orten zu gewährleisten. Mittlerweile haben mehrere Medien bestätigt, dass die abgestürzte App von der Firma Shadow hergestellt wurde. Diese erhielt letzten November und Dezember rund 60'000 Dollar von der demokratischen Partei, um die App zu entwickeln. Die Partei versuchte allerdings, den Namen der Firma geheim zu halten. Wer Shadow führt, wird auf der Webseite nicht ausgewiesen. Offenbar gab es schon vor den Vorwahlen Bedenken, dass die App nicht funktionieren könnte. So haben Delegierte letzten Donnerstag Probleme gemeldet, welche nicht gelöst werden konnten. Zur App habe es keine Schulungen gegeben, zudem hätten viele lokale Vorwahlveranstalter diese gar nicht herunterladen oder aktivieren können, schreibt die Washington Post. Sicherheitsexperten bemängeln, dass die App hastig programmiert und nicht getestet wurde. Das Ministerium für Innere Sicherheit habe das Programm nicht evaluiert und nicht abgenommen, sagte deren Sicherheitschef der New York Times.

Die Demokraten sind bis auf die Knochen blamiert Die erste Vorwahl in Iowa endet in einem Chaos. Darüber kann sich nur einer freuen: Donald Trump (hiergeht es zur Analyse).

Warum ist es so schwierig, ein paar Stimmzettel auszuzählen?

Es gibt gar keine Stimmzettel im eigentlichen Sinn. Iowas Vorwahlen laufen im sogenannten Caucus-Verfahren ab. Die Caucuses sind Bürgerversammlungen in Schulen, Feuerwachen, Gemeinden. Die Bewohner eines Wahlkreises treffen sich dort, diskutieren zunächst über die Eignung der einzelnen Kandidaten. Dann wird in zwei Wahlgängen abgestimmt. Beim zweiten Wahlgang stehen nur noch Kandidaten zu Auswahl, die in der ersten Runde mehr als 15 Prozent der Stimmen erzielt haben. 15 Prozent ist in den meisten Vorwahlen die Hürde, die ein Kandidat nehmen muss, um überhaupt Delegiertenstimmen für den Parteikongress im Juli zu gewinnen, auf dem dann der Präsidentschaftskandidat gekürt wird. Ein Caucus kann mehrere Stunden dauern. Bei dem unübersichtlichen Verfahren kam es schon früher zu Pannen. 2012 gewann Mitt Romney erst die republikanischen Vorwahlen in Iowa – 16 Tage später wurde ihm der Sieg wieder aberkannt, weil sich herausstellte, dass sein Konkurrent Rick Santorum mehr Stimmen geholt hatte.

Was bedeutet das Debakel für die Demokraten und für Donald Trump? Die Medien in den USA sind sich für einmal einig: Das Wahldebakel in Iowa spielt dem amtierenden US-Präsidenten in die Hände, anstatt auf seinen Amtsenthebungsprozess in Washington schaut die Welt nun auf das Chaos seiner Gegner. Trump dürfte die Peinlichkeit in seinem Wahlkampf noch genüsslich ausschlachten (lesen Sie hier: Nur einer kann sich über das Debakel freuen). Für die Demokraten ist es somit ein desaströser und beschämender Start in das Wahljahr, schreibt beispielsweise CNN. Die Resultate werden, wenn sie bekannt werden, von den Verlierern angezweifelt werden, für sie ist das Chaos wohl ein Segen. Die Kandidaten sind bereits nach New Hampshire gereist, wo die nächsten Vorwahlen stattfinden und Iowa wird bald vergessen sein. Bitter ist das für die Sieger, die ihren Erfolg kaum auskosten können. Und bitter ist es auch für die Partei, die sich seit drei Jahren darauf vorbereitet, den ungeliebten Präsidenten Donald Trump aus dem Weissen Haus zu jagen und nun gleich in der ersten Minute ein Eigentor geschossen hat. Und auch für Iowa könnte das Debakel Konsequenzen haben, wie die New York Times oder NBC schreiben. Hier starten die Vorwahlen seit 1972, doch die anderen 49 Staaten, die auch gerne mal den Anfang machen würden, haben nun noch mehr Argumente, um Iowa diese Vorreiterrolle zu entreissen.