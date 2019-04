Die erschütternd tiefe Messlatte für Trump

Was bleibt übrig von der Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller, wenn man den Spin weglässt, mit dem in Washington jede Nachricht so lange gedreht wird, bis sie der eigenen Seite dient? Ein verstörendes Bild.

Es zeigt, wie mit Russland ein feindseliger Staat ausgedehnte Sabotage-Aktionen betrieb, die zum Ziel hatten, Donald Trump zur Wahl ins Weisse Haus zu verhelfen. Es zeigt, dass Trumps Kampagne von diesen Aktionen wusste und sie begrüsste, statt dass sie die amerikanische Justiz einschaltete. Es zeigt, wie Trump und sein Umfeld über ihre Kontakte zu Russland immer wieder logen, und es zeigt, wie Trump als Präsident sehr vieles unternahm, um die Aufklärung dieser Ereignisse zu behindern.