Bald wird der Papst nach Panama reisen. Wieder einmal Lateinamerika. Aber wieder nicht Argentinien. Sicher: Für Panama gibt es eine einleuchtende Begründung, dort findet Ende Januar der Weltjugendtag statt. Weiter offen ist aber, weshalb Franziskus so konsequent sein Heimatland scheut. Seit er als Kardinal Jorge Mario Bergoglio seine Geburtsstadt Buenos Aires verliess, um Benedikt XVI. in Rom abzulösen, hat er sich zu Hause nicht blicken lassen. Dabei war er oft zum Greifen nahe. Er besuchte Brasilien, Ecuador, Bolivien, Paraguay, Kuba, Mexiko, Kolumbien, Chile und Peru, nun auch Panama. Es gibt in Lateinamerika nicht mehr viele Pfade, die dieser Papst noch nicht beschritten hat. Umso offensichtlicher ist, dass immer noch das eigentliche Heimspiel fehlt.