Nun garantiert die Person Donald Trumps ebenso die heraufziehende Schlammschlacht wie der Vorsatz der Demokraten, sich dieses Präsidenten um beinahe jeden Preis zu entledigen. Erste Anzeichen dafür lieferten die vergangenen Tage: Da war Trump in El Paso, wie er Beto O’Rourke verhöhnte, da war die demokratische Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren mit ihrer Bemerkung, Trump sei 2020 womöglich nicht mehr Präsident, ja vielleicht sei er «nicht einmal eine freie Person». Der Präsident wiederum verspottet Warren seit Monaten wegen ihrer vermeintlich indianischen Abstammung als «Pocahontas».

Gnadenlos

Und kaum hatte sich Trump über die demokratische Senatorin Amy Klobuchar lustig gemacht, weil sie ihre Präsidentschaftskandidatur am Sonntag in einem Schneesturm in Minnesota erklärte, schoss Klobuchar umgehend zurück: Sie wundere sich, «wie es Ihrem Haar in einem Blizzard ergehen würde».

Hinter solchen Frozzeleien verstecken sich die Konturen eines Wahlkampfs ohne Gnade. Und je weiter die Demokraten nach links rücken, desto forscher werden Trump und seine Verbündeten in konservativen Medien mit breiten Pinselstrichen das Horrorszenario eines «sozialistischen Angriffs» auf US-Amerika und seine Traditionen und Gewohnheiten malen.