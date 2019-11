Die Impeachment-Anhörungen im Überblick

Heute Donnerstag sagen Fiona Hill, ehemalige Beraterin des Weissen Hauses für Russland-Fragen, sowie David Holmes, Diplomat in der US-Botschaft in der Ukraine, aus.

Hill hatte eng mit dem von Trump gefeuerten Sicherheitsberater John Bolton zusammengearbeitet. In einer geheimen Sitzung sagte sie bereits aus, Bolton habe sich nicht am «Drogendeal» beteiligen wollen, den Trump und sein Anwalt Rudy Giuliani mit der Ukraine einfädeln wollten.

Fiona Hill und David Holmes erscheinen zur Anhörung auf dem Capitol Hill in Washington. (21. November 2019) Bild: Loren Elliott/Reuters

David Holmes dagegen hatte ein Telefongespräch mitgehört, in dem Trump sich beim EU-Botschafter Gordon Sondland wörtlich nach «Ermittlungen» erkundigt habe. Ermittlungen also, die Trump von der Ukraine gegen Biden gefordert haben soll.

Hill: «Verbreiten Sie keine Lügen»

Fiona Hill legt sich bereits zu Beginn mit den Republikanern an. Sie wirft ihnen vor, die «Fiktion» zu verbreiten, dass die Ukraine sich 2016 in die Präsidentschaftswahl eingemischt habe – und zwar so, dass Hillary Clinton zur Präsidentin werde.

Laut den US-Geheimdiensten beeinflusste jedoch Russland die Wahl, um Trump zum Wahlsieg zu verhelfen.

Für Hill ist der Vorwurf eine «von russischer Seite» erfundene Verschwörungstheorie mit dem Ziel, die politische Lage in den USA zu destabilisieren. «Ich möchte Sie bitten, keine politisch motivierten Lügen zu verbreiten, die nur die russischen Interessen vertreten», sagt Hill. «Diese Geschichten schaden uns.»

Den Demokraten empfiehlt sie, sich auf etwas anderes zu fokussieren: «Wenn der Präsident oder sonst jemand zugunsten innenpolitischer oder persönlicher Interessen die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten gefährdet oder untergräbt, ist das Ihre volle Aufmerksamkeit wert.»

Selenskij «liebt Ihren Arsch»

Holmes berichtet von einem Telefongespräch zwischen Gordon Sondland und Donald Trump, das er am 26. Juli mitgehört habe – an jenem Tag statt, nachdem Trump vom ukrainischen Präsidenten Selenskij Ermittlungen gegen einen innenpolitischen Gegener eingefordert haben soll. Er habe gehört, wie Sondland den Präsidenten begrüsste und ihm sagte, Selenskij «liebt Ihren Arsch», so Holmes. Darauf habe Trump gefragt: «Also wird er die Ermittlungen durchführen?» Sondland habe geantwortet: «Er wird es tun.» Dann fügte er hinzu, dass Selenskij alles tun werde, «was Sie von ihm verlangen».

