«Die Ergebnisse entsprechen nicht unseren Investitionen»

US-Präsident Donald Trump hat zum ersten Mal vor den Vereinigten Nationen im UNO-Hauptquartier gesprochen, wenn auch nicht vor der Vollversammlung. Bei seiner Ansprache hat Trump die Weltorganisation für ihre viele guten Taten gelobt, aber auch als zu bürokratisch und schlecht geführt kritisiert. «Wegen Bürokratie und Misswirtschaft haben die UNO ihr volles Potenzial nicht erreicht», sagte Trump bei seinem ersten Auftritt bei der UNO am Montag in New York.

Das Budget der Weltorganisation habe sich seit dem Jahr 2000 um 140 Prozent vergrössert und die Zahl der Mitarbeiter seitdem verdoppelt, sagte Trump. «Die Ergebnisse entsprechen diesen Investitionen nicht.»

