Die Angaben basieren auf Zahlen von Ländern, in welche die Venezolaner flüchten. In Tat und Wahrheit seien wohl noch viel mehr Menschen betroffen, glaubt das UNHCR. Denn oft würden bereits anerkannte Personen nicht mitgezählt. Das Flüchtlingshilfswerk schätzt, dass die Zahl der venezolanischen Migranten bis Ende Jahr auf 5,3 Millionen steigen wird. Das wären fast gleich viele, wie vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflüchtet sind.