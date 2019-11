Der bisher stärkste Zeuge im Verfahren gegen Trump

«Ich musste das melden»

Das hatte mit der Eindringlichkeit zu tun, mit der Vindman am Dienstag vor dem Geheimdienstausschuss seine Rolle bei den Ereignissen der vergangenen Monate schilderte. Der Ukraine-Spezialist war am 25. Juli beim Telefonat zugeschaltet, das Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky führte. In dem Gespräch forderte der Amerikaner seinen Amtskollegen auf, Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden aufzunehmen. «Ich wusste ohne zu zögern, dass ich das melden musste. Es war meine Pflicht», sagte Vindman. Es sei «unangebracht» vom Präsidenten, von einer ausländischen Macht eine parteipolitisch motivierte Untersuchung zu verlangen. Vindman wandte sich an den Rechtsdienst des Nationalen Sicherheitsrats.

Eindringlich war aber auch die Begründung, die der ukrainischstämmige Offizier für sein Verhalten vorbrachte. Vor 40 Jahren sei seine Familie aus der Sowjetunion geflüchtet, um in den USA ein neues Leben anzufangen. Aus Dankbarkeit gegenüber seiner neuen Heimat habe er sich für den Dienst bei den US-Streitkräften gemeldet, sagte Vindman. Es sei ihm bewusst, dass Leute in seiner Position in anderen Staaten mit dem Leben dafür bezahlen müssten, wenn sie öffentlich den Präsidenten kritisierten. «Dad», sagte er, «dass ich heute im Kapitol sitze und vor den Volksvertretern aussage, ist der Beweis dafür, dass du alles richtig gemacht hast, als du damals hierher gekommen bist.»

Der Vater sass nicht im Publikum, als er das sagte, dafür aber Vindmans Zwillingsbruder Eugene, der als Anwalt im Weissen Haus arbeitet. Er verfolgte die Anhörung zumeist regungslos, ein paar Reihen vor den anderen Zuschauern, unter denen sich auch ein Mann mit roter Trump-Mütze befand. Eugene Vindman lachte nicht einmal gross, als der demokratische Abgeordnete Joaquin Casto ihn ansprach und witzelte: «Ich hoffe, dass Sie von Ihrem Zwillingsbruder netter behandelt werden als ich von meinem.» Castros Bruder Julian ist derzeit Präsidentschaftskandidat der Demokraten, und weil der Abgeordnete Joaquin nicht ständig mit ihm verwechselt werden will, liess er sich widerwillig einen Bart wachsen.

Nicht Groll, sondern Patriotismus

Es war ein seltener Moment der Heiterkeit. Vindmans Bruder war wohl nicht der einzige im Saal, der die Anhörung als angespannt erlebte. Neben Vindman war auch Jennifer Williams zur Aussage aufgeboten, eine Mitarbeiterin von Vizepräsident Mike Pence, die beim Telefonanruf zwischen Trump und Zelensky ebenfalls zugeschaltet war – und Trumps Forderung für ähnlich unangemessen befand. Doch der Grossteil der Anhörung drehte sich um den Offizier. In den vergangenen Wochen war er vom Präsidenten und einigen seiner Unterstützer als Trump-Hasser und als ukrainischer Doppelagent angegriffen worden, sogar Todesdrohungen hat es gegen ihn und seine Familie gegeben. «Abscheulich» seien diese Attacken, sagte Vindman. Es sei nicht Parteipolitik oder Groll gegen Trump, der ihn leite, sondern Patriotismus.