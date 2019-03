Viele moderne Technologien sind ihm nicht ganz geheuer. Der amerikanische Präsident liebt es einfach und glaubt an bewährte Rezepte, weshalb er die Boeing 737 Max 8 nach dem jüngsten Absturz in Äthiopien denn auch kritisierte. «Flugzeuge werden viel zu kompliziert, um sie zu fliegen», twitterte Donald Trump am Dienstag. «Man braucht keine Piloten mehr, sondern Computerwissenschaftler vom Massachusetts Institute of Technology», so Trump. Er sehe das «immer wieder bei vielen Produkten: Man macht einen extra Schritt, obwohl alt und einfach oft besser wäre», kritisiert der Präsident.