«Der Sozialismus ist tot»

In diesen historischen Tagen des Machtwechsels hat die Staatsangestellte Lisandra Castro einen Traum, einen revolutionären Traum, wie sie findet, den Traum ihrer ganzen Generation. Sie alle träumen davon, dass das geschieht:

Schon zu Anfang seiner Amtszeit wird der neue Präsident Kubas, Miguel Díaz-Canel, verkünden: Scheiss auf das System. Ich habe all die Jahrzehnte den linientreuen Kommunisten gespielt, um jetzt die Diktatur zu beenden. Ich gebe euch Meinungsfreiheit, freie Wahlen und freien Zugang zum Internet. Kubaner, ihr seid frei!

Lisandra, 26, blickt begeistert, als hätte sie den Masterplan für den Sturz der alten Ordnung entworfen.

Ist das realistisch?

«Immerhin steht zum ersten Mal seit sechzig Jahren kein Castro an der Spitze», sagt sie.

Doch weiterhin ein Kommunist.

«Aber zum ersten Mal kein Militär. Und kein Greis.»

Aber gibt es irgendein Anzeichen für eine Wende?

«Eher nicht», antwortet Lisandra leise und senkt den Kopf, die langen blonden Locken fallen ihr ins Gesicht, auf ihrem Oberarm leuchtet das knallrote Tattoo einer Herzdame. «Ich gebe dem Neuen ein Jahr», fährt sie schliesslich fort. «Wenn sich nichts ändert, verlasse ich Kuba – wie alle meine Freunde vorher.»

Gibt Miguel Díaz-Canel ein Jahr: Ändert sich nichts, verlässt sie das Land, sagt Lisandra. Foto: João Pina

Es ist ein tropisch heisser Morgen Ende April. Lisandra, selbst erklärte Gegnerin des Regimes, sitzt im «Cuba Libro», einem englischen Buchladen und Treffpunkt von Freidenkern, wie es ihn vor zehn Jahren auf Kuba nie gegeben hätte. Am Eingang hängt die Regenbogenfahne, die es ebenso wenig zu sehen gab. Aus Lisandras Mund sprudeln Sätze, die sie gegenüber Ausländern ebenfalls nicht gewagt hätte zu sagen – allesamt Zeugnisse für den Wandel im Einparteienstaat.

«Aber wenn ich meine Kritik offen auf der Strasse sage, werde ich festgenommen», fügt sie hinzu. «Das gilt weiterhin.»

Was weiss sie über den Neuen?

«Nicht viel mehr als den Namen – wie alle.» Díaz-Canel, 58, zwei Kinder, Elektroingenieur, Jeansträger, Beatles-Fan. Aber linientreu, ein Technokrat.

Seit dem 19. April ist Díaz-Canel nun Kubas Präsident. Er wurde nicht vom Volk gewählt, sondern von 605 kommunistischen Abgeordneten. Sechzig Jahre nach der kubanischen Revolution, angeführt von Fidel Castro und Che Guevara, steht zum ersten Mal kein Castro an der Spitze des Karibikstaats. Fidels Bruder Raúl Castro allerdings bleibt weiterhin Vorsitzender der Kommunistischen Partei. Bis 2021. Dann wird er 90 Jahre alt sein.

Lisandra ist eigentlich Lektorin im Staatsverlag Union (Monatsgehalt 25 Euro), verdient als Scout für Airbnb aber das Zehnfache. «Nach meinem Linguistikstudium wollte mich der Staat in die Zensurbehörde stecken. Das habe ich abgelehnt. Sie drohten mir daraufhin, mein Diplom zu entziehen, fanden aber noch eine Stelle im Verlag. Todlangweilig da! Wir geben immer wieder dieselbe systemtreue Literatur heraus.»

Sie kennt keinen ihrer Generation, der noch für den Staat arbeitet. Ärzte fahren Taxi. Lehrer arbeiten im Tourismus. Architekten haben Tattoostudios. Es ist eine Umkehrung der alten Verhältnisse: Die Akademiker sehen ihre Zukunft in einfachen Jobs.

«Ich wuchs wie alle mit Fidel auf und vergötterte ihn», erzählt Lisandra. «Bis ich als Teenager merkte, was für ein Schwachsinn dieser Heldenkult ist. Heute glaubt keiner von uns noch an die sozialistische Revolution. Unsere Einstellung ist ein Mix aus ‹Fuck them all› und ‹Ich mach mein Ding›.»

Es ist eine Meinung, die wir überall antreffen in mehr als zwei Dutzend Gesprächen mit jungen Kubanern. Sowohl in der Hauptstadt als auch auf dem Land. Sowohl unter den Besser gestellten als auch unter den Armen: Wer kann, verlässt Kuba. Wer nicht kann, sucht sich seine Nische abseits der Planwirtschaft. Und einige suchen gar den Widerstand.

Lisandra muss jetzt los. Widerstand war bisher nicht ihr Ding. Aber die Zensurbehörde will den Film ihrer Freunde nicht zulassen, weil diese es wagen, die gottgleiche Anbetung des Nationaldichters José Martí zu hinterfragen. «So kleingeistig sind die Machthaber», sagt sie. «Mal sehen, wie sie reagieren, wenn wir ein Sit-in veranstalten, damit der Film doch erscheint.»

Kurze Illusion der Freiheit

In den Tagen des Machtwechsels herrscht Ernüchterung auf Kuba. Nachdem Raúl Castro die Führung 2006 von seinem Bruder Fidel übernommen hatte, war ein Wandel spürbar. 580 000 Kubaner gingen in die Privatwirtschaft, sie eröffneten Restaurants, Pensionen, Nagelstudios. Doch seit zwei Jahren schon vergibt der Staat keine neuen Lizenzen mehr. Unter Obamas Führung hatte es eine Annäherung zwischen den alten Feinden Kuba und USA gegeben. Amerikanische Fluglinien flogen Kuba nach Jahren der Eiszeit wieder an, Touristenscharen kamen, Joint Ventures wurden angeschoben. Doch die Investitionen aus den USA brechen unter Trump wieder ein.

«Vor zwei Jahren hatten wir kurz die Illusion der Freiheit», sagt Lisandra. «Die Rolling Stones kamen, der Papst. Und Obama. Er wurde unser Held, jung, schwarz, charismatisch. Das erschien der alten Garde gefährlich. Trumps Anti-Kuba-Haltung kam ihr ganz recht. Da konnte sie mit Verweis auf den bösen Feind die Reformen wieder stoppen.»

Ist es nicht gefährlich, so offen Kritik zu äussern?

«Ich habe das von meinem Vater. Wenn früher der Strom ausfiel, ging er auf den Balkon und sang Revolutionslieder. Als wir deswegen Besuch von der Staatssicherheit bekamen, hörte er nicht auf. Ich bin nicht bereit, mich zu ändern.»

Wir erleben auf dieser Reise durch Kuba das Undenkbare: Verglichen mit früheren Besuchen reden die jungen Menschen freier. Sie suchen nicht die Rebellion, aber sie wollen etwas Neues. Sie schätzen die Errungenschaften der Revolution – gute Schulbildung, freie Gesundheitsversorgung, geringe Gewaltrate –, aber längst zeigen sich auch hier Defizite. Sie wollen nicht Trumps Gaga-Amerika – aber Internet, Markenschuhe, Handys, Freiheit. Den Anschluss an die Welt.

Für junge Pioniere gehören politische Zeremonien immer noch zum Schulalltag: Ein Junge mit Kuba-Flagge. Foto: João Pina

Die grosse Frage ist: Wie kommen sie dahin in einem repressiven Staat?

Der Kommunistensohn Jio, 29, hat sich die Frage oft gestellt. Er geht einen Schritt weiter als Lisandra. Er redet nicht nur munter drauflos, er protestiert auch, beispielsweise gegen das schlechte Mensa-Essen an der Universität, wo er Grafikdesign studierte.

Darauf begann das, was Jio sein kafkaeskes Leben nennt. Er fertigte beste Arbeiten an, aber die Dozenten liessen ihn durchfallen. «Ich konnte sagen: Diese Tasse ist weiss, und sie antworteten: Nein, die ist schwarz.» Jahr für Jahr suspendierte ihn der Direktor, ein Freund seines linientreuen Vaters. So verlängerte sich Jios Studium von fünf auf acht Jahre.

Nach seinem Abschluss wollte er ein Studio für Grafikdesign aufmachen, aber der Staat teilte ihm mit: Es gibt keine Lizenz dafür. Jio wollte dann ein Café eröffnen mit Gebäckverkauf, aber der Staat sagte: entweder Kaffeelizenz oder Gebäcklizenz. Beides zusammen geht nicht.

Jio, ein schmaler Kerl mit langen Haaren und Zottelbart, ist gerade auf dem Weg zwischen zwei Pensionen in der Altstadt Havannas. Er ist jetzt Koch und macht das Frühstück für Touristen. Koch und Frühstück ist erlaubt. Überall in den Strassen hängen Bilder Fidel Castros, der nach seinem Tod Che Guevara als Kultfigur Nummer eins abgelöst hat. An Fabriken prangt immer noch der Hinweis: «Sozialismus oder Tod». Jio bittet uns in eine Kaffeerösterei, wo die alte Röstmaschine immerzu klappert, sodass kein Spitzel seine Worte mithören kann.

Der Grafikdesigner steht jeden Morgen um vier auf und sucht in den Kleingärten und auf den Märkten Havannas nach den besten Zutaten der Mangelwirtschaft. Er backt Brot mit Erdnüssen und Oregano. Er benützt flüssiges Eigelb, um das Weiss auf dem Spiegelei künstlerisch zu bemalen. Das sind jetzt seine kreativen Ausbrüche: Eigelbmalen und Kleingartenbesuche.

Die Ironie ist, dass er als ungelernter Frühstückskoch das Vielfache eines Staatsangestellten verdient, 40 Euro am Tag. «Ich habe in zwei Jahren mehr verdient als mein Vater in seinem Leben. Das führt zu grossen Spannungen.»

Jios Vater ist im Propagandaapparat der Partei für die Zeitschrift «Bohemia» zuständig. Er sieht Kuba auf einem guten Weg. Jio hält ihm entgegen: «Schau dir die Scheisse an. Die Menschen stehen für alles an. Es gibt nichts in den Läden. Du siehst die Schlangen nicht, weil du in einem Dienstauto fährst.»

«Wir haben jetzt Internet», entgegnet sein Vater.

«Ja, du als Mitglied der Propagandamaschinerie. Das Volk hat WLAN nur in manchem Park und nur gegen einen Euro pro Stunde.»

«Wir sind Kommunisten in unserer Familie», schreit sein Vater.

«Wir leben längst im Kapitalismus. Ich verdiene an einem Tag so viel wie du in zwei Monaten.»

Jugend greift zum Rum

Das Ideal der Gleichheit auf Kuba ist schon längst passé. Die Frage lautet jetzt: Wie viel Ungleichheit will man zulassen?

«Daran geht er zugrunde», sagt Jio später. «Er sieht die Wahrheit – der Sozialismus ist tot –, will es aber nicht wahrhaben. Er ist Alkoholiker wie viele im Regime. Er trinkt seinen planchao, ein Tetrapack Rum für einen Euro.»

Ein Minidrama, das sich in Tausenden Haushalten abspielt: Die Jugend folgt den Revoluzzern nicht mehr, und die greifen zum Rum. Jio sagt es so: «Wenn du nicht auf einen Trip gehen kannst, schaffst du dir deinen Trip.»

Hast du keine Angst, so offen zu reden?

«Wir Kubaner leben in zwei Welten. In der einen kannst du dich auskotzen, unter Freunden und in der Familie. Und dann gibts die öffentliche, wo du nichts sagen darfst. Ich will diese Doppelzüngigkeit nicht. Ich will nur einmal denken.»

Hat nach seinem Tod Che Guevara als Hauptikone abgelöst: Ein Bild von Fidel Castro an einer Hausmauer. Foto: João Pina

Vor kurzem kam deswegen die Staatssicherheit zu Besuch. Sie fragte ihn aus über einen Freund, der noch lauter protestierte als er. «Wie gehts deiner Freundin?, fragten sie mich. Ich sagte: Woher wisst ihr, dass ich eine Freundin habe? Wir wissen alles, antworteten sie. Sag deinem Freund, er soll nicht mehr protestieren. Ich sagte: Ich verrate doch nicht meinen Freund.»

Kann dir das nicht gefährlich werden?, fragen wir auch ihn.

«Ich kann entweder in Angst leben oder aufrechtleben.»

Und wenn die Staatssicherheit das liest?

«Dann kommt mein kafkaeskes Leben zurück», sagt Jio. «Dann werden sie zu meiner Pension kommen und sagen: ‹Zeig uns deinen Feuerschutz.› Wenn ich erwidere: ‹Es gibt keine Bestimmung dafür›, dann werden sie sagen: ‹Doch, die gibt es. Wir schliessen hiermit deine Frühstückspension.› Sie sagen dir nicht: ‹Du darfst deine Meinung nicht frei äussern.› Sie finden einen anderen Weg, dich zu schikanieren.»

Digitalmagazin ohne Internet

Wenn Jio die Reibung mit dem Regime sucht, dann geht Abraham Jiménez, 29, noch einen Schritt weiter. Er sucht die direkte Konfrontation. Das Treffen mit dem Journalisten findet in einem unscheinbaren Café nahe der Quaimauer Havannas statt. An den Wänden hängen Cartoons, die man mit etwas Fantasie als eine Kritik an der Diktatur verstehen kann. An einem Tisch in der Ecke sitzt ein junger Mann in gebügeltem Hemd und mit einem Vollbart, wie ihn Che Guevara hätte tragen können.

«Ich werde abgehört», sagt Abraham schon zu Beginn des Gesprächs und zeigt auf sein Handy.

Warum schaltest du es nicht ab?

«Ich habe nichts zu verbergen.» Das Café im Stadtteil Vedado dient gleichzeitig als Redaktionsbüro. Mit drei Mitstreitern bringt Abraham die vor zwei Jahren gegründete digitale Zeitschrift «Estornudo» heraus. Sie folgen einem in Kuba geradezu revolutionären Konzept: «Wir schreiben die Wahrheit», sagt er. «Was die Parteizeitung ‹Granma› nicht schreibt, das schreiben wir.»

Ein digitales Magazin ohne Internetzugang – ist das nicht ein Dilemma?

«Ich muss wie alle einen Park finden, wo es WLAN gibt.»

Du wirst nicht beobachtet?

«Doch, mit Sicherheit.»

Auch bei diesem Gespräch?

«Kann sein.» Er mustert der Reihe nach die Tische im Café.

Hält die Touristen nicht davon ab, zu kommen: Havannas Altstadt verfällt. Foto: João Pina

Abraham sieht sich als politischen Gefangenen. Er darf Kuba bis 2021 nicht verlassen, auch nicht für die Entgegennahme von Preisen und Einladungen von Universitäten. «Meine Freunde sind im Ausland, ich bin der Einzige aus einer Gruppe von vierzig, der noch hier ist.» Viele andere suchen ihr Glück in Subkulturen. Sie haben Tattoostudios (nicht legal) oder Skateboardschulen (nicht legal) oder Piercingstudios (nicht legal).

Und deine Familie?

«Mein Vater und meine Schwester sind im Militär, sie verteidigen das Regime. Die Stasi ist zu ihnen gegangen, um Druck auf mich auszuüben. Da haben sie sich entschieden: fürs System und gegen den Sohn.»

Abraham schliesst für einen Moment die Augen, um seine eigenen Worte zu verdauen. «Das System aber ist gescheitert. Wenn 60 Jahre nicht reichen für eine Revolution, sollte man aufgeben.»

Viele Kubaner verweisen auf die gute Bildung, wenden wir ein.

«Der Kubaner ist gebildet, richtig, man kann sich mit jedem Strassenkehrer über Mozart unterhalten. Aber es wird schlechter und korrupt. Lehrer vergeben heute gute Noten gegen Bezahlung.»

Die Medizin ist gratis.

«Aber die Krankenhäuser sind schmutzig, und du musst dir deine eigene Medizin mitbringen.»

Die Gewaltraten sind die niedrigsten in ganz Lateinamerika.

«Das einzige grosse Plus. Aber das System wird sich trotzdem erledigen. Es ist eine biologische Frage. Heute will jeder nur noch seinen Peso machen.»

Es war im vergangenen November, als die Staatssicherheit bei Abraham erschien. Neun Stunden lang verhörten sie ihn. Sie nahmen ihm Computer und Handy ab und blockten den Zugang zur Website. «Sie wollten wissen, ob die Zeitschrift aus dem Ausland finanziert wird. Sie wussten alles über mich – Freundinnen, Liebhaberinnen, intime Details.»

Abraham blickt nun traurig drein. Er schaut auf die Uhr. Er muss noch eine Reportage schreiben über Callboys auf Kuba. Und im Fernsehen läuft Fussball, seine grosse Leidenschaft – und seine letzte.

«Ich habe alles verloren, Freunde, Familie, selbst meine Liebe. Sie ist nach Mexiko gegangen. Ich habe immer wieder depressive Schübe.»

Also hat der Staat dich kleingekriegt?

«Nein. Die Verbote ermutigen mich umso mehr, die Wahrheit zu schreiben.»

Auch an ihn geht die Frage: Keine Angst vor dem Staat?

Er antwortet nicht direkt. «Wenn sie mich auf dem Land verschwinden lassen, erfährt es keiner. Nichts passiert. Meine Familie wird nichts tun. Es ist eben eine Diktatur.»

Alles unter der Hand

Unsere Fahrt geht von Havanna über bucklige Pisten hinaus übers Land. Auf den Feldern kommen neben alten Landmaschinen noch Ochsenkarren zum Einsatz. In grossen Städten wie Cienfuegos sind neben neuen Taxis noch immer Pferdekutschen das Haupttransportmittel. Die Autobahn ist jeden Tag so leer wie an einem autofreien Sonntag in Deutschland. Ein Neuwagen kostet weiterhin so viel wie 1100 Monatsgehälter.

Hinter dem Ort Camajuaní, im Schatten einer qualmenden Zuckerfabrik, stossen wir auf die Familie Ortíz*. Eine ganz normale Familie vom Land, die dem Sozialismus lange die Treue hielt. Heute arbeiten sie alle auf «propia cuenta», wie es auf Kuba heisst, auf eigene Rechnung. Raiken, der Vater, war mal Mechaniker in der staatlichen Zuckerfabrik, hält heute aber Schweine. Seine Frau Anay war Lehrerin, vertreibt nun Schuhe für Touristen. Ihr Sohn Alian, 18, hat sein Ingenieurstudium geschmissen und arbeitet jetzt als Schuster.

«Ich habe meinen Beruf als Lehrerin geliebt», sagt Anay, «aber man kann von dem Gehalt nicht leben, 20 Euro. Die Miete allein kostet 80 Euro.»

Wie überleben dann die zweihundert Arbeiter der Fabrik?

«Sie verkaufen den Zucker unter der Hand», erklärt ihr Mann. «Und reparieren nebenbei Autos. Dem Arzt bringe ich Naturalien zum Termin mit. Er behandelt den zuerst, der am meisten mitbringt.»

Auf den Hinweis, dass es sich um Diebstahl und Korruption handelt, sagen sie: «Man muss Verständnis haben. Es geht ums Überleben.»

Wie die meisten Jungen möchte er weg von Kuba: Alian hilft seiner Familie auf dem Land. Foto: João Pina

Die acht Mitglieder der Grossfamilie sitzen versammelt in einer Stube, die mit ihren rosafarbenen Satingardinen aus den Fünfzigerjahren stammen könnte. Im Fernsehen gibt es nur Staatsprogramme, weshalb sie USB-Sticks mit US-Serien kaufen, genannt paquete. «Wir haben es satt, nicht erfahren zu dürfen, was in der Welt passiert», sagt Anay.

Es ist Mittag, Anay serviert Yukka, Bohneneintopf und Schweinefleisch. «Auf Rindfleisch stehen 25 Jahre Haft», erklärt Raiken in einer seiner Anspielungen auf die Absurditäten des Systems. «Wir dürfen nur Milchkühe halten, und die muss ich an den Staat abtreten. Schlachttiere zu halten, ist illegal.»

Sein Sohn Alian, 18, soll den Betrieb mal übernehmen, aber er will Kuba lieber verlassen. Wie überall auf der Welt will er am Wochenende tanzen gehen. Weil es aber keinen Busverkehr gibt, muss er sich mit Freunden einen Viehtransporter mieten. Im Ort ist Internet nicht erhältlich, deswegen müssen sie auf den Marktplatz der nächsten Stadt gehen, den einzigen Ort mit WLAN im Umkreis von 50 Kilometern.

Alian, hast du Hoffnung auf eine Wende mit dem neuen Präsidenten?

«Null. Ich kenne ihn nicht mal.»

Er kommt aus deiner Provinz.

«Wusste ich nicht.»

Was sind deine Träume?

Er zählt auf: «Handy, Turnschuhe, Internet, Fahrrad, Reisen, Jobs.»

Es ist wie überall: Facebook und iPhones haben einen grösseren Sog als jede Ideologie. Der Lebensstil triumphiert über jede politische Idee.

Auch an die Familie geht die Frage: Keine Angst, so offen zu reden?

Anay antwortet: «Man hört heute überall Beschwerden. Das war früher undenkbar. Polizisten schauen schon mal weg.»

Wäre eine Rebellion denkbar?

«Nein, ausgeschlossen.»

An Orten wie Camajuaní sitzt der eigentliche Widerstand gegen das System. Dem Staat will keiner mehr dienen. Es obsiegt der Rückzug in die Privatwirtschaft. Jeder erfindet sich einfach neu. Und im Zuge dessen auch das Land.

Anay sagt – und zum ersten Mal klingt sie hoffnungsvoll: «Wenn dem Regime keiner mehr dient, gibt es das Regime bald nicht mehr.» DM

* Name von der Redaktion geändert.

(Das Magazin)