Die laute Klage über die «Millionäre und Milliardäre», die in jeder Sanders-Rede viel Platz einnimmt, tragen inzwischen auch andere Demokraten vor. Gut möglich also, dass sich die Stimmen der Sanders-Wähler auf verschiedene Kandidaten verteilen.

Weiblicher und bunter

Vielleicht hat Sanders auch aus diesem Grund einiges unternommen, um sein Profil zu verbreitern, etwa, indem er vermehrt aussenpolitische Themen aufgriff. Gemeinsam mit dem Republikaner Mike Lee reichte er eine Resolution ein, die ein Ende der US-Unterstützung für den von Saudiarabien geführten Krieg im Jemen forderte. Er fand dafür im von den Republikanern gehaltenen Senat eine Mehrheit.

Ausgebaut hat Sanders zudem seine Basis von Unterstützern, die ihm 2016 mit Tausenden von Kleinspenden erst ermöglichte, Clinton gefährlich zu werden. Er absolvierte bereits in den vergangenen Monaten Dutzende von Auftritten im ganzen Land.

Verändert haben sich bei den Demokraten allerdings nicht nur gewisse inhaltliche Schwerpunkte, verändert hat sich auch das Gewicht, das Frauen und Afroamerikaner in der Partei haben. In der Opposition sind die Demokraten weiblicher und bunter geworden.

Sanders, der in Brooklyn geborene Sohn einer jüdischen Familie, hatte schon bei seiner letzten Kandidatur grosse Mühe, Stimmen der Schwarzen zu holen. Im wichtigen Vorwahlstaat South Carolina legten damals nur 14 Prozent der Afroamerikaner für Sanders ein, 86 Prozent wählten Clinton.

Gewänne er die Präsidentschaftswahl, wäre er bei Amtsantritt im Januar 2021 79 Jahre alt.

Hinzu kommen die in den vergangenen Wochen bekannt gewordenen Vorwürfe über sexuelle Belästigung durch Mitarbeiter seiner damaligen Kampagne, die an Sanders offenbar komplett vorbeigingen – in Zeiten der #MeToo-Bewegung ein Problem.

Und dann ist da auch noch das Alter des Kandidaten. 77 Jahre ist Sanders heute. Im Fall eines Siegs in den Vorwahlen wäre er der älteste Kandidat, den eine grosse Partei je nominiert hätte. Gewänne er anschliessend auch die Präsidentschaftswahl, wäre er bei Amtsantritt im Januar 2021 79 Jahre alt. Ein frisches Gesicht sieht anders aus.